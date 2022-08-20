駐巴西代表處參與零飢餓計畫 送暖疫情下貧民

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（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）駐巴西代表溫曜禎日前代表中華民國政府出席「巴西利亞零飢餓計畫」，援助疫情衝擊下需要幫助的巴西家庭和貧苦民眾。

溫曜禎15日上午應巴西樞機主教唐‧柯斯塔（Dom Paulo Cezar Costa）邀請共同出席「巴西利亞零飢餓計畫」（Brasília Sem Fome）物資捐贈及計畫啟動儀式。唐‧柯斯塔並向在場政要、記者、牧師、慈善團體代表等逾200人介紹剛剛抵任的台灣代表。

為感謝台灣政府善舉，唐‧柯斯塔於致詞後邀請溫曜禎上台簽署祈福書，並讚揚台灣政府及人民協助全球賑災濟貧的精神。

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「巴西利亞零飢餓計畫」是由唐‧柯斯塔發想，盼結合公私部門及民間慈善團體共同合作推動的濟貧計畫。計畫內容包括發送基本食物籃予貧苦家庭、遊民臨時收容中心及創業小額貸款等。

溫曜禎表示，疫情衝擊巴西社會民生，改變許多人的生活，但台灣唯一不變的是樂願助人的心，此次深感榮幸與巴西利亞主教堂合作推動濟貧計畫，未來台灣也會秉持人道、人權、民主自由等普世價值，繼續與巴西相關單位合作，救助有需要的貧苦家庭及弱勢團體。（編輯：周永捷）1110820