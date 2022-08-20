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推「保國護民」抗綠？蔣萬安：紀念八二三炮戰精神

2022/8/20 13:29（8/20 13:49 更新）
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國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右）20日上午出席文山區後援會幹部授證大會，與選民搏感情，爭取支持。中央社記者郭日曉攝 111年8月20日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右）20日上午出席文山區後援會幹部授證大會，與選民搏感情，爭取支持。中央社記者郭日曉攝 111年8月20日
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（中央社記者陳怡璇台北20日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安明天將舉辦紀念八二三炮戰升旗典禮，口號為「保國護民」，被問及是否為對抗綠營的「抗中保台」時說，是展現中華民國的韌性及捍衛中華民國精神。

蔣萬安今天出席文山區後援會幹部授證大會，接受媒體聯訪，媒體問明天要辦紀念八二三炮戰升旗典禮，並邀請戰鬥藍發起人趙少康，口號是「保國護民」，是不是要藉此對抗民進黨的「抗中保台」。

蔣萬安表示，八二三炮戰的精神，就是展現中華民國堅強的韌性，以及代表台灣社會不分族群、不分先來後到，共同捍衛中華民國的精神，「絕不是民進黨所講的共產黨跟國民黨打仗」，並說若沒有當時犧牲的國軍和前線的民眾，怎麼會有今天安和樂利的台澎金馬，所以要深深感念、感謝他們。

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媒體追問對於數位中介服務法草案看法，蔣萬安重申他公開反對這部惡法，再批民進黨藉由中介法來箝制言論自由，背棄信念，民進黨台北市長參選人陳時中還以假新聞需要被評議當藉口，為中介法擦脂抹粉。

媒體追問疫苗採購合約封存30年一事，蔣萬安認為，全世界的疫苗採購合約，疫苗價格都是公開的，只有陳時中不敢告訴台灣民眾錢花到哪、花了多少，台北市民怎麼敢給這樣的政治人物管每年新台幣1700億元的預算。（編輯：李錫璋）1110820

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