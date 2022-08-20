王國材參與APEC觀光部長會議 雙邊會談推疫後旅遊

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（中央社記者余曉涵台北20日電）交通部長王國材日前率團出席APEC觀光部長會議，並與日本、韓國、泰國、越南、馬來西亞及菲律賓等國代表進行場邊雙邊會談，盼推動疫後旅遊。

王國材日前率團出席8月19日於泰國曼谷舉行的第11屆亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱APEC）觀光部長會議（11th Tourism Minister Meeting，TMM 11）。

交通部觀光局今天發布新聞稿表示，這次觀光部長會議主題為「未來的旅遊：再生觀光（Tourism of the future: Regenerative Tourism）」，探討地區旅遊業的未來以及各經濟體可以採取哪些關鍵策略加速後疫情的旅行和旅遊業復甦。

觀光局說，王國材在國家觀光情勢報告中指出，台灣以2050淨零碳排目標，將持續推動向山致敬、向海致敬及自行車多元旅遊等策略，展現以人為本、深度體驗帶來的共好共榮，讓APEC各經濟體瞭解到台灣在APEC區域觀光產業鏈結與發展的努力，向與會各經濟體觀光部長及代表強烈展示台灣身為APEC成員一分子，落實APEC強調觀光永續發展、觀光為帶動APEC區域經濟成長的推進引擎。

王國材同時利用這次出席機會，分別與泰國觀光及體育部長、菲律賓觀光部長、越南文化體育觀光部次長，馬來西亞旅遊藝術文化部長，韓國文化體育部第二次長，日本觀光廳審議官等人進行場邊雙邊會談，推動疫後重啟雙向跨境旅行，探詢疫後觀光合作機會。

觀光局表示，透過部長層級交流，將有助提升台灣與其他APEC經濟體互相交流學習，共同邁向數位化轉型、人力資本開發、旅行便利化和競爭力，以及永續觀光和經濟增長。

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王國材返台前也與TTAA及ATTA泰國2大旅遊協會餐敘，深入交流及溝通在未來逐步開放國境在觀光產業及國際推廣準備工作。與會的泰國業者表示，台灣為泰國民眾出國旅遊夢想目的地排名第二，旅行社持續接到何時能到台灣旅遊的詢問。

王國材表示，台灣已準備好歡迎國際旅客到訪，責成觀光局加強與泰國觀光相關協會合作，推動送客互訪，刺激航班增班，活絡旅遊商機，促進觀光產業復甦。（編輯：管中維）1110820