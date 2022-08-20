印媒專訪 吳釗燮：中國行動不限台灣 民主國家須團結

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（中央社台北20日綜合外電報導）外交部長吳釗燮接受「今日印度報」獨家專訪，將矛頭指向北京，表示中國的行動不僅限於台灣或南海，全世界民主國家必須團結起來，對抗中國霸權活動。

「今日印度報」（India Today）報導，北京對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台表示憤怒，展開大規模軍事演習侵犯台灣領空和領海後，台灣和中國之間的緊張局勢攀升至空前新高。

吳釗燮詳細說明中國在亞洲及其他地區的霸權日益增長，他表示：「民主國家必須團結起來。中國的行動不只侷限於台灣或南海。澳洲擔心中國在索羅門群島的行動，中國正在非洲吉布地（Djibouti）建立基地。」

吳釗燮還談到斯里蘭卡的經濟和政治危機，並表示中國透過其大規模的基礎建設計畫和向斯里蘭卡提供貸款，對斯里蘭卡發揮重要作用。

他說：「中國在斯里蘭卡的行動令人大開眼界。」

在日本跨黨派國會議員即將訪台之際，吳釗燮強烈譴責中國及其地緣政治政策。日本代表團將於8月22日至24日訪台，預期將與台灣總統蔡英文會面，討論中國解放軍近期的實彈演習，並就如何改善國防和雙邊關係集思廣益。

吳釗燮說：「日本堅定地與台灣站在一起。世界必須團結起來。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110820