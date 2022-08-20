更多編輯台推薦新聞：
栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意
文化

栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意

WBC美國隊大膽啟用電視球評掌兵符 昔為王建民隊友
運動

WBC美國隊大膽啟用電視球評掌兵符 昔為王建民隊友

柬埔寨打工陷阱 台商攜近5萬美金與中國黑道喊價一天救兩人
國際

柬埔寨打工陷阱 台商攜近5萬美金與中國黑道喊價一天救兩人

新北市長選舉 林佳龍緊攻陸戰、侯友宜打政績牌
政治

新北市長選舉 林佳龍緊攻陸戰、侯友宜打政績牌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
衣索比亞戰亂地區嚴重缺糧 傳女性出賣身體求生
首頁 / 政治

吳釗燮：為阻止威權主義蔓延 民主陣營必須團結

2022/8/20 19:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北20日電）外交部長吳釗燮接受奧地利媒體專訪表示，中國企圖併吞台灣是典型威權主義對外擴張，中國除企圖控制東海、南海及南太平洋，也試圖在非洲及拉丁美洲建構勢力，為阻止威權主義蔓延，民主陣營須團結。

外交部晚間表示，吳釗燮18日接受奧地利「薩爾茲堡訊息報」（Salzburger Nachrichten）專訪時表示，中國近日軍演擾台，並對台灣總統府、國防部和外交部等重要政府機關進行網路攻擊，發起大規模假訊息作戰。

吳釗燮指出，中國威脅日增，隨時可能對台灣發動攻擊，台灣必須作好自我防禦的充分準備，強化不對稱戰力，提升國防及民防實力，並有捍衛自己國家的堅決信念。

吳釗燮分析，中國企圖併吞台灣是典型的威權主義對外擴張，中國野心勃勃，除了企圖控制東海、南海及南太平洋，也試圖在非洲及拉丁美洲建構勢力。正如同在俄烏戰爭中，民主國家共同制裁俄羅斯一樣，為阻止威權主義蔓延，民主陣營必須團結一致。

吳釗燮說明，俄烏戰爭引發全球糧食、能源危機及通貨膨脹。台灣占全球半導體代工產能約63%，台灣製造先進晶片更占全球的92%，若中國入侵台灣，對世界經濟影響將更加嚴峻。

吳釗燮強調，近來國際社會高度關切台海安全，繼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，歐美國家也將陸續組團來訪，以具體行動展現對台灣的支持，台灣也將持續歡迎民主國家領袖訪台。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

談到台歐關係，吳釗燮表示，台灣獲得中東歐及波羅的海國家越來越多的支持；立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）近期在英國「每日電訊報」（The Telegraph）發表專文，呼籲「自由世界不能允許台灣成為第二個烏克蘭」，也曾在回贈台灣疫苗時推文表示，「熱愛自由人士應互相照應」，都使台灣人民深刻感動。

吳釗燮強調，在中國持續升高區域緊張情勢之際，台灣勇敢面對中國，有如大衛挑戰巨人歌利亞，有責任與民主國家攜手捍衛民主價值，強化緊密夥伴關係，最終民主必將勝出。（編輯：林興盟）1110820

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族