吳釗燮：為阻止威權主義蔓延 民主陣營必須團結

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（中央社記者游凱翔台北20日電）外交部長吳釗燮接受奧地利媒體專訪表示，中國企圖併吞台灣是典型威權主義對外擴張，中國除企圖控制東海、南海及南太平洋，也試圖在非洲及拉丁美洲建構勢力，為阻止威權主義蔓延，民主陣營須團結。

外交部晚間表示，吳釗燮18日接受奧地利「薩爾茲堡訊息報」（Salzburger Nachrichten）專訪時表示，中國近日軍演擾台，並對台灣總統府、國防部和外交部等重要政府機關進行網路攻擊，發起大規模假訊息作戰。

吳釗燮指出，中國威脅日增，隨時可能對台灣發動攻擊，台灣必須作好自我防禦的充分準備，強化不對稱戰力，提升國防及民防實力，並有捍衛自己國家的堅決信念。

吳釗燮分析，中國企圖併吞台灣是典型的威權主義對外擴張，中國野心勃勃，除了企圖控制東海、南海及南太平洋，也試圖在非洲及拉丁美洲建構勢力。正如同在俄烏戰爭中，民主國家共同制裁俄羅斯一樣，為阻止威權主義蔓延，民主陣營必須團結一致。

吳釗燮說明，俄烏戰爭引發全球糧食、能源危機及通貨膨脹。台灣占全球半導體代工產能約63%，台灣製造先進晶片更占全球的92%，若中國入侵台灣，對世界經濟影響將更加嚴峻。

吳釗燮強調，近來國際社會高度關切台海安全，繼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，歐美國家也將陸續組團來訪，以具體行動展現對台灣的支持，台灣也將持續歡迎民主國家領袖訪台。

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談到台歐關係，吳釗燮表示，台灣獲得中東歐及波羅的海國家越來越多的支持；立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）近期在英國「每日電訊報」（The Telegraph）發表專文，呼籲「自由世界不能允許台灣成為第二個烏克蘭」，也曾在回贈台灣疫苗時推文表示，「熱愛自由人士應互相照應」，都使台灣人民深刻感動。

吳釗燮強調，在中國持續升高區域緊張情勢之際，台灣勇敢面對中國，有如大衛挑戰巨人歌利亞，有責任與民主國家攜手捍衛民主價值，強化緊密夥伴關係，最終民主必將勝出。（編輯：林興盟）1110820