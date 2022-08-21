蔡適應基隆隊看板上架 謝國樑分享爭取用水經歷

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應與市議員參選人聯合看板上架，展現「基隆隊」強棒揮出全壘打企圖心。國民黨基隆市長參選人謝國樑則分享擔任立委時，為市民爭取民生用水經歷。

蔡適應今天透過新聞稿表示，他和13名黨籍市議員參選人日前合拍形象照片，已陸續製作成大型看板上架，除了要讓市民了解民進黨推出的市議員人選外，同時也展現「基隆隊」團結為基隆打拚的精神。

蔡適應說，民進黨這次在基隆提名13名議員參選人，除了平均年齡比過去還要年輕許多外，更是各界優秀專業人士，期盼透過多元化的背景爭取市民支持，在年底基隆市長和市議員選舉，揮出完勝全壘打。

此外，基隆市水情吃緊，新山水庫蓄水量僅剩47.2%，謝國樑表示，除趕至停水地區關心外，也至立法院懇請立法委員陳以信協助向國防部申請支援國軍野戰淨水車，感謝各方共同努力，將民眾生活影響降到最低。

謝國樑說，在擔任立委時期，曾極力爭取經費改善管線及供水困境，包含為南榮新村高地用戶爭取改善用水品質，促成自來水公司在紅淡山上設置500噸大型水塔，及爭取新台幣4860萬元經費，要求水公司鋪設配水池幹管深入社區，以利住戶民眾後續接管申裝，並推進南榮新村自來水用水改善計畫工程，解決存在已久的用水問題。

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除南榮新村高地用水，謝國樑說，他也解決仁愛區復興街自來水管線長期滲漏、中山區和深澳坑地區用水問題和力爭抽水站經費等，未來也會持續為民眾爭取安居樂水的生活。

對於基隆近期缺水，無黨籍基隆市長參選人黃希賢認為，長遠規劃就是儘速研擬海水淡化設施和雙溪水庫環評，並加速接管率及管線汰換防止漏水，基隆不能再忍受被當作缺水、限電的次等城市，也不再委屈當次等公民，中央長年欠基隆的，他若執政將全數討回來。（編輯：方沛清）1110821