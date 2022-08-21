陳時中：推廣台北精緻化農產品 行銷全世界

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（中央社記者林長順台北21日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天成立農業後援會，他指出，台北的農業要往精緻化方向發展，未來將推廣台北精緻化農產品，除此之外，也要走向國際，行銷到全世界。

繼內科園區產業後援會、工程界、會計師後援會陸續成立後，陳時中下午宣布成立農業後援會，現場超過500名農民替陳時中加油，陳時中更自己帶領現場喊起「凍蒜」，氣氛相當熱烈。

陳時中農業後援會由台北市農會理事長翁清楠擔任總會長、台北市農會常務監事鄭明圳擔任副總會長，並由台北市農會總幹事蘇光正擔任後援會執行長。

蘇光正表示，陳時中宣布參選台北市長後，就相當積極與台北市農會聯繫，要了解台北農業的狀況，相信在陳時中當選市長後，一定能改善農業在台北市長期不受重視的狀況。

陳時中致詞時指出，8月初有到台北市綠竹筍最大產地木柵採竹筍、最近常常到市場拜票，他跟這些市民握到的手，都讓他印象很深刻，因為那都是一雙雙粗糙的手。但這都是每位市民吃飯的來源，靠著這雙手，大家才能安居、樂業。

陳時中表示，台北農業應該好好發展，無論是精緻農業、觀光農業，但更重要的是要讓台北市民了解農業的重要性，農業是社會穩定的基礎。

陳時中也強調，台北的農業要往精緻化的方向發展，未來也會推廣讓市民認識台北精緻化的農產品，除此之外，也要走向國際，行銷到全世界。（編輯：方沛清）1110821