綠委：疫苗採購公開透明 在野勿製造謠言

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（中央社記者王揚宇台北22日電）外界關注疫苗採購及相關合約封存爭議。民進黨立委羅致政今天說，疫苗採購都依法依規進行，外界稱30年保密是國家絕對機密、採購黑箱等，都是胡亂指控，希望在野黨不要惡意製造謠言。

國民黨立法院黨團19日舉行記者會，質疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購合約，衛生福利部認定以「密」件至民國140年2月25日解密，如此一來，疫苗採購過程形同絕對機密。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，「密」件只是公文保存形式，合約保密期限到就會公開，並沒有保密30年的問題。民進黨立法院黨團成員、立委羅致政及郭國文今天也召開記者會，駁斥黑箱傳言，也說採購疫苗都是依法依規辦理。

羅致政說，請國民黨立委把規定搞清楚，公文分為國家機密及一般公務機密，國民黨指控這是絕對機密，根本是故意且錯誤的，因為疫苗採購合約是以一般公務機密處理，只有「密」一個等級，目的是要確保文件保存，作為未來調閱的基礎，並非不讓外界了解、窺知或避免監督。

羅致政指出，根據文書處理手冊規定，可辦理提前解密或更改密件時間，至於是否要調整，尊重行政部門的決定，而立法部門都有做相關監督，並沒有不透明的問題，希望國民黨不要惡意指控。

此外，國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安今天再批衛福部當時規避立法院監督，若合約內容可公布就立即公布。

郭國文說，立法院去年成立疫苗採購專案調閱小組，蔣萬安不僅是召集人之一，也親自調閱過相關資料，而且蔣萬安也應該非常清楚，立法院有做過決議，就是當疫苗全數交貨完成後，2個月內要公開相關會議記錄。

郭國文指出，立法院去年已行使相關職權與角色，主角之一就是長久在立法院衛環委員會的蔣萬安，但現在蔣萬安要選市長，難道就選擇性健忘或黑心？

他說，蔣萬安明知這些狀況，而且這是一般的文書作業流程，「密」是保存的概念，隨時都可以解開、調閱，或是依照立法院決議進行辦理。（編輯：翟思嘉）1110822