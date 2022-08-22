石墨烯醫材購物頻道滿天飛 藍委籲普查防杜黑心產品

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（中央社記者王承中、王揚宇台北22日電）國民黨團今天指出，石墨烯相關醫材產品充斥購物頻道，近日並接獲檢舉有黑心醫材。衛福部食藥署表示，石墨烯產品為低風險第一等級醫材，符合品項範圍就會給予登錄字號，將後續複查，發現違規就撤銷登錄字號，要求下架。

國民黨立法院黨團書記長李德維、立委萬美玲今天在立法院召開記者會，質疑有標榜健康、醫療功能的黑心醫材在購物頻道流竄，到底是衛福部濫發醫材許可，還是業者自行借牌、偽造，若是如此，衛福部稽查的功能何在。

萬美玲指出，近期電視購物、網路購物或品牌官網，都充斥石墨烯相關醫材產品，也都標榜經衛福部醫材認證，但是否真的是醫材，她已接獲檢舉，有黑心醫材在市面上流竄。

萬美玲表示，她日前也透過電視購物頻道訂購檢舉人所購買的枕頭、棉被等石墨烯相關醫材產品，但經現場拆開，填充物卻是碎布跟棉花，這些應該都要被送去垃圾廠的物料，卻出現在寢具中，還標榜健康、醫療的功能，令人無法接受，

萬美玲質疑，這些東西跟醫材有何關係，不明白衛福部如何核發醫材證明，且產品標榜台灣製造，但產地又標示在中國，業者等於拿台灣所給予的醫材認證，但賣得卻是中國貨，非常誇張，衛福部應說明醫材證明到底是如何核發的。

萬美玲要求衛福部食藥署、地方衛生局應立即對於石墨烯醫材產品廠商展開普查，若查獲黑心及不良醫材，下架是最基本的，應該沒入銷毀，也要啟動退費機制，讓買到黑心或不良醫材的民眾可以求償，也要求國家通訊傳播委員會（NCC）要依法管理，杜絕電視購物頻道的不實宣傳。

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與會的衛福部食藥署醫粧組簡任技正林欣慧指出，石墨烯相關醫材屬於低風險第一等級醫材，目前是以登錄作為上市前管理。醫材商在上市前到官網登錄，說明產品符合第一等級的品項範圍，就會給予登錄字號，後續也會搭配複查，若有發現不合規定，就會撤銷登錄字號，業者必須將產品下架回收。

林欣慧表示，目前醫材必須申請核准才能廣告，廣告經核准後也不得隨意變更內容，若有違反規定，可依法裁罰；若非醫材產品宣稱有醫療效能，依法可處新台幣60萬元以上2500萬元以下罰鍰。（編輯：郭無患）1110822