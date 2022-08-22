張善政提桃園重陽敬老禮金政見 允調升至2500元

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，若當選市長將先從重陽敬老禮金開始、將由新台幣2000元調升至2500元；至於三節禮金將透過招商等方式改善市府的財政後，再階段性調整。

張善政上午前往桃園市復興區出席地方座談會，他表示，以前曾多次到復興區，昨晚也住在拉拉山，桃園是六都中觀光旅次排名最低的，這次特別前往了解有什麼地方可以改進，透過拉拉山風景區當做研究樣本。

他指出，拉拉山的神木區世界少有，非常值得開發。但停車設施不足等情況需要改進，他若能當選桃園市長，將從拉拉山開始，再延伸到觀光工廠等，會好好整頓，讓桃園變成六都中的觀光亮眼都市。

他說，他的競選辦公室發想出新文宣小禮物「善願餅」，要把善念在選舉時散播出去，上面可以寫上小心願，他與尋求雲林縣長連任的張麗善要一起推出，將在選舉期間把善願發出去的一個小禮物。

張善政表示，桃園市長鄭文燦把老年市民的三節禮金從2500元調降到2000元，長輩當然心裡有些不高興。他若當選桃園市長，會先從重陽敬老禮金開始，由現在的2000元調升到2500元，表達初步的尊敬及善意。

至於三節禮金，張善政指出，將透過招商等方式改善市府的財政後，再階段性調整。（編輯：戴光育）1110822