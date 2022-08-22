李進勇訪視苗栗縣選委會 務求兼顧防疫辦好選務

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中央選舉委員會主任委員李進勇（中）22日赴苗栗縣選委會訪視並座談，他說，年底選舉將舉辦台灣首次憲法修正案公民複決，深具歷史意義，期許選務人員戰戰兢兢，務必讓選務及防疫工作都做到盡善盡美。（苗栗縣選舉委員會提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月22日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）中央選舉委員會主任委員李進勇今天赴苗栗縣選委會訪視，對年底地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決相關工作，期勉選務人員在各環節戰戰兢兢，讓選務和防疫都能盡善盡美。

李進勇赴苗栗縣選舉委員會進行訪視，與苗栗縣選舉委員會委員陳斌山、總幹事彭基山等選監人員召開座談會，會中對於地方選務反映、投開票所工作人員招募情形、監察業務辦理及選務防疫措施等進行說明討論。

李進勇感謝選務同仁自去年底公投案結束後，馬不停蹄投入這次選舉準備工作，相當辛苦，他要求大家按照期程，仔細做好每個選務環節，並對於預防各種突發狀況作好萬全準備，讓11月26日地方公職人員選舉能夠圓滿順利完成。

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李進勇說，這次選舉也將舉辦台灣首次憲法修正案公民複決，深具歷史意義，也代表台灣民主更進一步向下扎根，期許選務人員戰戰兢兢，務必讓選務及防疫工作都做到盡善盡美。

苗栗縣選舉委員會表示，統計苗栗縣截至111年7月底，在公職選舉人部分為44萬8037人，在公民複決投票權人部分為44萬7887人，設置投開票所483所，投入投開票所工作人員8211人。（編輯：方沛清）1110822