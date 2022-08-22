新加坡駐台代表：星台獨特友好關係更加穩固

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新加坡駐台代表葉偉傑（左3）邀請外交部長吳釗燮（左4）與全場嘉賓一同依照新加坡飲酒文化，舉杯高喊三次「飲勝」（喝盡、喝乾之意）。中央社記者黃雅詩攝 111年8月22日小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）新加坡駐台北商務辦事處今晚舉行國慶酒會，駐台代表葉偉傑致詞時指出，星、台一起經歷許多風雨，基於互信基礎，一直能保有一種獨特友好關係（unique bond），此特殊友誼在雙方並肩前行時將更加穩固。

外交部長吳釗燮致詞時表示，相信透過台灣與新加坡合作，可在印太區域打造堅韌供應鏈，台星友誼數十年來歷久彌新，在台灣政府近年推動的新南向政策下更為強化，去年貿易額大幅躍增3成，期待未來台星合作愈來愈緊密，祝福新加坡持續繁榮成長。

今天的酒會嘉賓冠蓋雲集，出席的政府官員包括總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、行政院政務委員鄧振中、海基會代理董事長許勝雄、法務部長蔡清祥、退輔會主委馮世寬、總統府資政姚嘉文等。

出席政要包括前立法院長王金平、國民黨主席朱立倫、親民黨主席宋楚瑜、遠景基金會董事長陳唐山、國民黨台北市長參選人蔣萬安等。

葉偉傑表示，經過一連串挑戰，新加坡來到與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒共存時期，生活已恢復正常，從4月完全開始重新打開國門，不僅恢復與世界各地朋友的聯繫，更建立新的夥伴關係，在後疫情時代的新常態中持續前進。

葉偉傑說，新加坡立志從疫情崛起，且要比過去更好，這一目標展現在今年國慶主題「萬眾一心、攜手前進」（stronger together! Majulah!）；他表示，Majulah在馬來語是向前邁進的意思，強調喚起新加坡獨立後的困難時期，新加坡人的希望與精神。

葉偉傑指出，「萬眾一心、攜手前進」提醒新加坡人湧起堅定團結的民族精神，克服不確定性與挑戰，具格外意義，並提醒在台的新加坡人，台灣朋友多年一直對新加坡這個年輕國家堅定支持。

葉偉傑強調，星台一起經歷許多風雨，在互信基礎上，一直保持獨特友好關係，這特殊友誼在星台並肩前進時將更加穩固；他向台灣朋友表達誠摯感謝，同時邀請台灣朋友重新造訪新加坡。

致詞結束後，葉偉傑邀請吳釗燮與全場嘉賓一同依照新加坡飲酒文化，舉杯高喊3次「飲勝」（喝盡、喝乾之意）。

為歡慶新加坡第57屆國慶日，現場除提供一張新加坡航空來回機票作為摸彩獎品，另準備海南雞飯、「新加坡司令」調酒等各式道地餐飲。（編輯：林克倫）1110822

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。

新加坡駐台北商務辦事處22日舉行國慶酒會，駐台代表葉偉傑致詞時表示，星、台一起經歷許多風雨，基於互信基礎，一直能保有一種獨特友好關係。中央社記者黃雅詩攝 111年8月22日