立委促公開高端疫苗保護效益報告 全民監督

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（中央社記者郭建伸台北23日電）台灣民眾黨立委蔡壁如今天表示，緊急使用授權（EUA）不是不受監督的免死金牌，衛生福利部食品藥物管理署應公開近期審查高端疫苗的保護效益報告，指揮中心也應公布不同疫苗廠牌的採購金額。

蔡壁如今天偕黨籍議員參選人舉行記者會。她表示，政府為了應對疫情，過去幾年採取許多特殊手段，包含編列特別預算、通過藥品的EUA等；EUA雖授權政府施政彈性，但不代表不需受到監督。

蔡壁如表示，衛福部去年7月通過高端疫苗的EUA時，要求高端一年內檢送疫苗保護效益報告，如今食藥署雖表示收到高端疫苗保護效益報告，且正在審查，但審查結果尚未決定是否公開。

她說，EUA是權衡疾病風險與藥物安全性、有效性、品質，所做出的非常規處置，但不是不受監督的免死金牌。

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蔡壁如表示，無論是疫苗緊急授權的審查、防疫政策檢討報告，還是近期採購公文的密件爭議，都反映出政府迴避監督且不負責任的態度；政府不該玩文字遊戲，甚至操作政治對立，意圖使民眾淡忘議題，她要求高端疫苗的保護效益報告及疫苗採購合約，都應公開透明，接受全民監督。

疫苗採購保密條款近來成為選舉交鋒議題，指揮中心昨天公布疫苗採購金額，平均1劑花新台幣765元。蔡壁如表示，指揮中心只公布疫苗平均價格，沒公布不同廠牌疫苗價格；老百姓有知的權利，指揮中心應公布每個疫苗廠牌的採購金額。（編輯：謝佳珍）1110823