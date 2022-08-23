蔣萬安行腳強化基層互動 再批疫苗採購黑箱

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左）23日上午至大同區蘭州市場掃街拜票，向攤商拱手致意，爭取支持。中央社記者趙世勳攝 111年8月23日

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安行腳行程今天從大同區起跑，蔣萬安表示，會繼續緊密與各里長配合，辦親子、相關政見行程等；他並再批疫苗採購合約黑箱，算什麼公開透明。

蔣萬安今天出席「萬安作伙行、台北百面贏」大同區行腳行程，接受媒體聯訪時被問及823紀念活動本來想在大安區辦，卻被里長潑冷水一事。

蔣萬安表示，紀念活動主旨在於傳遞對於和平的期待，並象徵不分族群、共同捍衛中華民國的決心，不管在哪辦，重要的是傳達這個精神。

他並說，跟各區里長有很多互動，會繼續緊密配合辦各種活動，例如親子活動或相關政見行程。

媒體追問國民黨副主席夏立言訪中國大陸，有可能與國台辦主任劉結一會面。蔣萬安重申，夏立言在對岸應該要堅定表達反對中共軍演的態度跟立場、捍衛中華民國主權的決心，且行程要公開透明、即時揭露。

此外，監察院調查檢疫措施從「5+9」調整為「3+11」，認為疫情指揮中心應檢討改進，且衛福部應修法加以明定會議紀錄相關事項等。媒體詢問，監察院這樣是不是輕放。

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蔣萬安回應，監察院的決定是犧牲自己的地位和公信力，監察制度崩壞，這是民主危機。他並再批疫苗採購合約黑箱。

蔣萬安說，他就是立院疫苗採購調閱小組召集人，整個過程他最清楚，當初要成立小組時就遭到執政黨以人數優勢阻擋，後來送來的資料被塗黑、遮蔽，他看到保密條款有另外規定，提出應該給國會完整合約，「他們就支支吾吾」，「算什麼公開透明」。（編輯：唐聲揚）1110823