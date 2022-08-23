台東鳳梨釋迦銷售問題 饒慶鈴、劉櫂豪隔空交火

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（中央社記者李先鳳台東縣23日電）台東縣長參選人藍綠陣營今天都針對鳳梨釋迦銷售問題召開記者會，隔空批評對方，縣長饒慶鈴呼籲不要讓農民成為兩岸政治操作犧牲品；立委劉櫂豪批對手甩鍋中央選舉操作。

饒慶鈴與台東縣農會理事長楊招信及縣議員郭宗益、陳銘風上午召開記者會，為農民請命，饒慶鈴表示，總統蔡英文與台東青農座談時指釋迦是政治問題，那就請中央「政治解決」、不要讓農民成為兩岸政治操作下的犧牲品，或授權地方產官學界組成類NGO團體重啟兩岸對話，務實解決農漁特產品外銷問題。

饒慶鈴指出，台東4、5年前配合政府新南向政策，計畫將鳳梨釋迦銷往越南，但卻因檢疫問題卡關，鳳梨釋迦最後也只能銷毀；究竟鳳梨釋迦外銷，中央和多少國家談了關稅及檢疫條件，應提出說明。

楊招信說，農委會在內銷部分雖然提出「好釋連蓮」電商平台，但只有部分特定農民分配到訂單，根本沒有普及，再過3個多月鳳梨釋迦就要採收了，到現在都沒有看到農委會針對外銷提出相關辦法，鳳梨釋迦保險的計算基準也不合理，請農委會修正。

劉櫂豪與議員參選人簡維國、林文隆共同召開記者會回應指，饒慶鈴在2018年選舉時把釋迦當作政治議題操弄，現在政見跳票後，只會推諉中央，呼籲饒慶鈴應該要坦然面對，向農民道歉，停止口水謾罵，台東應該一起來拚釋迦。

劉櫂豪表示，把鳳梨釋迦當作選舉操作是最容易的事，但無法幫到農民，而且無助農業的正常發展。農委會不斷向中國要求協商談判，但中國始終置之不理，面對這樣不可控因素，當然要努力拓展其他市場。

劉櫂豪呼籲，4年前農民給饒慶鈴機會，但事實證明面對變局她無力處理；饒慶鈴做不好，換劉櫂豪來做。（編輯：陳仁華）1110823