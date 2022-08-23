省20億公帑、破桶屍案 內政部表揚24模範公務員

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（中央社記者賴于榛台北23日電）內政部今天舉辦模範公務人員表揚典禮，共24人獲獎，績優事蹟包含推動實價登錄2.0修法、破獲連續殺人桶屍案，以及針對海豚機隊委商維護計畫案，積極與廠商議價省下新台幣20億元公帑等。

內政部次長花敬群出席典禮時指出，內政部業務多元，民眾對很多事情都有期待，盼內政部除弊、解決陳舊問題，大家要費盡腦筋、想盡辦法，持續推動政務；民眾遭遇困難時，則要如同菩薩一般協助，讓民眾感受到政府給予的溫暖。

花敬群也說，除肯定獲獎人員，也特別感謝得獎人家眷的支持，才能讓他們無後顧之憂全力以赴。

績優事蹟部分，花敬群表示，獲獎者之一為刑事警察局偵查員余元奎，除民國109年底在相關物證多已消滅的情況下，偵破暴力犯罪集團持槍連續殺人桶屍案，另外，在台灣去年底與北馬其頓共和國警方合作，共同偵破跨境電信詐欺集團時，余元奎還積極協助捕獲台灣48名犯嫌外，並溯源刨根查獲國內共犯12人到案。

他也說，內政部空中勤務總隊科長劉鴻鈞，積極推動辦理104年至108年「飛機維護5年中程計畫」，汰除高齡飛機並優化機隊管理，使機隊、預算及人力發揮最大效益。

花敬群表示，劉鴻鈞並於109年至114年主辦AS- 365N型海豚機隊委商維護計畫案，嚴謹審查廠商報價成本結構，研擬改進議價措施，積極與廠商溝通協調，撙節國家預算公帑高達20億元。

內政部每年舉辦模範公務人員的選拔，先由各單位及所屬機關推薦，再經考績委員會審議通過，獲選的模範公務人員除頒給獎狀及獎金5萬元，並給予公假5日。（編輯：林興盟）1110823