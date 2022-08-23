獅子會捐救災指揮車 陳宗彥：防災工作添利器

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（中央社記者陳俊華台北23日電）內政部次長陳宗彥今天說，感謝國際獅子會300A1區總監陳鍊成及全體獅友，捐贈1輛救災指揮車給消防署高雄港務消防隊，讓防救災工作更添利器，民眾生命財產更有保障。

陳宗彥、消防署長蕭煥章、民進黨立委趙天麟下午出席國際獅子會300A1區捐贈消防署高雄港務消防隊救災指揮車儀式。

陳宗彥致詞時表示，台灣位處天然災害多的區域，政府很努力提升消防韌性，消防署的規劃、教育訓練要做得扎實，讓地方消防隊得以執行；役政署也與消防署合作，讓每位消防替代役都成為初級緊急救護員，提升台灣整體防災量能。

陳宗彥說，感謝獅子會捐贈救災指揮車，提升消防人員趕往災害現場的效率，有效蒐集並傳遞災情，供指揮官準確下達救災指令，有助提升救災應變效能、強化防災韌性，藉以保障人民生命財產安全。

陳宗彥指出，高雄港是重要的關鍵基礎設施，這次消防署高雄港務消防隊獲贈救災指揮車，不僅增加關鍵基礎設施的保護力道，也讓消防人員執勤安全更有保障。

趙天麟表示，高雄港務消防隊可說是高雄市長陳其邁爭取到台積電進駐高雄的重要一環，不管天災、地變，消防弟兄都出動救災、救護，讓台積電認為高雄港是最安全的港口。（編輯：楊蘭軒）1110823