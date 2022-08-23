林姿妙被起訴 江聰淵：宜蘭民主政治史奇恥大辱

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宜蘭縣長林姿妙因涉貪遭檢方起訴，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（圖）23日表示，「清廉」是從政最低標準，林姿妙辜負縣民期待，這是宜蘭民主政治史上的奇恥大辱，深感沉痛與遺憾。（江聰淵競選團隊提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年8月23日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭縣長林姿妙涉違背職務不當利益與特殊洗錢遭起訴，民主進步黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天說，這是宜蘭民主政治史的奇恥大辱，心中只有沉痛與遺憾。

江聰淵下午舉行記者會表示，「清廉」是從政最低標準，而林姿妙被起訴罪行是以公謀私、違背廉能及辜負縣民，且林姿妙不只自身違法，家人、親友及文官幕僚一併捲入，代表非一人、一時所為，是有計畫的長期操作；林姿妙等為自身與家族利益竊取廣大公共利益，不可原諒或輕縱。

他說，從檢調搜索起，林姿妙一直躲在「偵查不公開」後，現在又拿「司法迫害」當擋箭牌，不斷迴避，不願對外說清楚、講明白，但被起訴證明迴避不能解決問題、混淆不能逃避責任，林姿妙應面對司法與縣民檢驗。

民進黨宜蘭縣議會黨團發布新聞稿表示，譴責林姿妙及林姿妙家人違法行徑，愧對宜蘭人託付，要求林姿妙立即退出縣長選舉。

林姿妙金流方面，林姿妙競選團隊發言人黃琤婷說，相關債權、債務已清楚公布，以債養債哪來洗錢？借錢還錢哪有什麼收入顯不相當，根本羅織罪名。

黃琤婷說，林姿妙兒子被檢方指控涉犯中華民國刑法湮滅證據罪，諭知新台幣200萬元交保；前立法委員楊吉雄諭知150萬元交保，這麼高額保金，竟沒被起訴，明顯是政治恐嚇。

她說，檢方在起訴過程有太多不正確程序、張冠李戴或牽強附會，但所有客觀證據會在法院公開，歡迎各界屆時檢視。（編輯：李明宗）1110823