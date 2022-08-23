更多編輯台推薦新聞：
米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新疆再教育營倖存者：囚3年被逼唱紅歌 北京持續建營地
首頁 / 政治

林姿妙被起訴 江聰淵：宜蘭民主政治史奇恥大辱

2022/8/23 18:41（8/23 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宜蘭縣長林姿妙因涉貪遭檢方起訴，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（圖）23日表示，「清廉」是從政最低標準，林姿妙辜負縣民期待，這是宜蘭民主政治史上的奇恥大辱，深感沉痛與遺憾。（江聰淵競選團隊提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年8月23日
宜蘭縣長林姿妙因涉貪遭檢方起訴，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（圖）23日表示，「清廉」是從政最低標準，林姿妙辜負縣民期待，這是宜蘭民主政治史上的奇恥大辱，深感沉痛與遺憾。（江聰淵競選團隊提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年8月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭縣長林姿妙涉違背職務不當利益與特殊洗錢遭起訴，民主進步黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天說，這是宜蘭民主政治史的奇恥大辱，心中只有沉痛與遺憾。

江聰淵下午舉行記者會表示，「清廉」是從政最低標準，而林姿妙被起訴罪行是以公謀私、違背廉能及辜負縣民，且林姿妙不只自身違法，家人、親友及文官幕僚一併捲入，代表非一人、一時所為，是有計畫的長期操作；林姿妙等為自身與家族利益竊取廣大公共利益，不可原諒或輕縱。

他說，從檢調搜索起，林姿妙一直躲在「偵查不公開」後，現在又拿「司法迫害」當擋箭牌，不斷迴避，不願對外說清楚、講明白，但被起訴證明迴避不能解決問題、混淆不能逃避責任，林姿妙應面對司法與縣民檢驗。

民進黨宜蘭縣議會黨團發布新聞稿表示，譴責林姿妙及林姿妙家人違法行徑，愧對宜蘭人託付，要求林姿妙立即退出縣長選舉。

林姿妙金流方面，林姿妙競選團隊發言人黃琤婷說，相關債權、債務已清楚公布，以債養債哪來洗錢？借錢還錢哪有什麼收入顯不相當，根本羅織罪名。

黃琤婷說，林姿妙兒子被檢方指控涉犯中華民國刑法湮滅證據罪，諭知新台幣200萬元交保；前立法委員楊吉雄諭知150萬元交保，這麼高額保金，竟沒被起訴，明顯是政治恐嚇。

她說，檢方在起訴過程有太多不正確程序、張冠李戴或牽強附會，但所有客觀證據會在法院公開，歡迎各界屆時檢視。（編輯：李明宗）1110823

林姿妙
林姿妙涉弊行李箱資料遭燒毀 宜檢另案辦理 林姿妙涉貪遭起訴 民眾黨籲知所進退
江聰淵
宜蘭贏民進黨就贏 蔡英文盼團結求勝選 拉抬選情 宜蘭綠營參選人騎鐵馬穿越台9線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族