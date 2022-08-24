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夏立言率團赴中 馬英九：建立溝通管道對台有利

2022/8/24 13:34（8/24 14:11 更新）
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前總統馬英九（前排右3）24日在國民黨嘉義縣長參選人王育敏（前排右4）陪同下，到新港奉天宮參拜媽祖，新港奉天宮董事長何達煌（前排右2）全程作陪。中央社記者蔡智明攝 111年8月24日
前總統馬英九（前排右3）24日在國民黨嘉義縣長參選人王育敏（前排右4）陪同下，到新港奉天宮參拜媽祖，新港奉天宮董事長何達煌（前排右2）全程作陪。中央社記者蔡智明攝 111年8月24日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，前總統馬英九表示，能建立溝通管道，長期來講對台灣有利，當然國民黨會受到一些批評，但為了台灣，這些批評也應該忍受。

今天上午馬英九在國民黨嘉義縣長參選人王育敏、立委翁重鈞等人陪同下，到新港奉天宮參拜媽祖，奉天宮董事長何達煌全程作陪。

針對國民黨副主席夏立言訪中，馬英九接受媒體聯訪表示，能建立一個溝通管道，長期來講是對台灣有利的，當然國民黨會受到一些批評，但為了台灣，這些批評也應該忍受，如果雙方老死不相往來，將來出現非常對立的情況，對台灣是不利的。

王育敏則以嘉義縣長參選人的觀點指出，因為嘉義縣是農業大縣，有很多農產品銷往中國大陸，農民當然希望農產品銷量愈多愈好，兩岸維持良性互動、溝通是有必要的。

對於近日2名警察遭歹徒殺害一事，馬英九表示，外役監的管理出了問題，應該加以檢討，「警察使用槍械時機也要檢討，讓他們至少能保衛自己的安全，這2位警察同仁不幸喪生，我們看到都很難過」，政府應該針對這些問題痛加改革。

馬英九今天上午除了到奉天宮，也參拜民雄大士爺廟，下午將參觀義竹鄉農會供銷部。（編輯：謝雅竹）1110824

前總統馬英九（中）24日到新港奉天宮參拜，受訪時就台南2名員警遇襲殉職一事表示，警察使用槍械時機要檢討，至少讓他們能保衛自己的安全。左為國民黨嘉義縣長參選人王育敏，右為新港奉天宮董事長何達煌。中央社記者蔡智明攝 111年8月24日
前總統馬英九（中）24日到新港奉天宮參拜，受訪時就台南2名員警遇襲殉職一事表示，警察使用槍械時機要檢討，至少讓他們能保衛自己的安全。左為國民黨嘉義縣長參選人王育敏，右為新港奉天宮董事長何達煌。中央社記者蔡智明攝 111年8月24日
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