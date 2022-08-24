蔣萬安批陳時中疫苗採購規避監督 綠委：扭曲事實

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（右3）24日在立法院與國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左3）、書記長李德維（左2）、立委林奕華（右1）、陳玉珍（右2）等人召開記者會，質疑疫苗採購過程黑箱，呼籲公開價格。中央社記者郭日曉攝 111年8月24日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北24日電）新冠病毒疫苗採購內容備受關注，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，民進黨台北市長參選人陳時中想隻手遮天，不讓國會監督。民進黨立委羅致政表示，這個說法完全扭曲事實，民進黨立委林楚茵則指蔣萬安抹黑撒謊。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購預算花費細節受關注，蔣萬安質疑疫苗採購過程黑箱、價格不公開。陳時中則表示，在不與合約牴觸的情況下，可以公開就盡量公開。

蔣萬安今天在立法院與國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、立委林奕華、陳玉珍、李貴敏等人召開記者會，要求衛福部完整公開疫苗採購合約，接受立法院監督。

蔣萬安表示，陳時中在衛福部長任內，將疫苗採購合約封存30年，全民無法接受。當時立法院疫苗調閱小組召開秘密會議，陳時中的態度就是，要看就看被遮蔽的資料，不然就什麼都看不到。原本認為資料僅遮蔽商業機密，結果卻遮蔽2/3的內容。蔣萬安批評，這就是黑箱。

蔣萬安指出，採購合約中有保密條款的例外規定，就是當法院、政府機關及監管單位要求，或遵照當地法律必須公開，就要完整公開合約。他在秘密會議提出質疑，但陳時中卻含混帶過，就是不願提供未經遮蔽的採購合約。

蔣萬安指出，公開透明就是陳時中的阿基里斯腱，最近陳時中的脾氣很大，應該是被踩到痛點。陳時中聯合行政部門及民進黨立院黨團，想要隻手遮天，把疫苗採購當自己的資源分配，就是不願讓國會監督，讓人民知道花了多少錢。

蔣萬安表示，既然陳時中都表示隨時可以調整密等，都可以公開，那就請衛福部今天就公開疫苗採購合約，從高端疫苗開始。

林奕華指出，立法院去年通過的主決議曾提到，當疫苗交貨完成後，兩個月內要公布相關會議紀錄，並將相關資料送立法院備查。採購500萬劑的高端疫苗已全數交貨，且衛福部也表示不會再買高端疫苗，按照立院通過的主決議，現在就該公開高端疫苗的採購合約。

至於宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，媒體詢問未來是否會續挺林姿妙，蔣萬安表示，尊重司法調查。

對於蔣萬安的說法，民進黨立法院黨團成員、立委羅致政接受中央社訪問時表示，疫苗採購都依法依規進行，立法院已通過相關決議，調閱小組也調閱過，蔣萬安因為選舉考量完全扭曲事實。

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民進黨立法院黨團副書記長林楚茵在臉書撰文表示，蔣萬安就是立法院疫苗採購調閱專案小組的召集人，決定「疫苗供應合約無法公開部份予以同意遮蔽」，就是在蔣萬安擔任專案小組主席，白紙黑字的會議紀錄，拆穿蔣萬安抹黑造謠又一樁。

林楚茵指出，蔣萬安從人設崩壞到人格破產，明知疫苗採購決策過程，卻從19日開始一再抹黑、撒謊；她質疑，沒誠信的人憑什麼當市長，一個連立委都當不好的人，要市民選一個騙子當市長嗎。（編輯：郭無患）1110824