關注台海緊張 印度媒體大陣仗赴台採訪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國近來升高對台灣軍事威嚇的強度，大約8家印度電視台派出10多名記者及攝影人員赴台實地採訪，展現出印度媒體關注台灣海峽緊張局勢，以及台灣人以小抗大的勇氣。

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日訪台，中國4日起在台灣周邊海空域舉行實彈演習。隨後美國、立陶宛及日本也有國會議員或政府官員訪台，中共戰機頻頻飛越台灣海峽中線，出動的機型也更具侵犯性，區域緊張局勢大幅升高。

印度與中國存有邊界衝突，關係同樣緊繃，印度媒體對台灣人以小抗大的勇氣印象深刻。早在俄烏戰爭爆發後，就有印度電視台想派人到台灣採訪，但當時因台灣防疫規定而無法成行。

台灣最近放寬防疫規定，從8月中旬開始陸續有印度電視台派遣採訪小組赴台，駐印度代表處也給予簽證便利，希望藉由這些電視台的報導，讓更多印度民眾瞭解台灣的情況。

一名印度媒體記者向中央社表示，據他所知，目前至少有8家印度電視台的10多名記者及攝影人員在台灣。

2020年6月，中印雙方邊境部隊在加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，導致20名印度士兵喪生，印度反中情緒高漲，對台灣的關注度也隨之提高；今年2月爆發的俄烏戰爭，讓印度延續對台灣的關注。

這名印度記者說，印度民眾很想知道台灣如何以小抗大，並在艱難的安全環境下發展社會、經濟與科技，特別是半導體產業。

印度的電視台記者們預定今天下午聯合採訪外交部長吳釗燮，月底還將參加國防部記者會。

一些印度電視台如「今日印度」（India Today），已經前進到金門，報導國軍如何監控中共船艦的動態。報導並說，一些往來的中國商船，其實是由中國海軍人員操縱。（編輯：韋樞）1110824