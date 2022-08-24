林佳龍競辦指新北逾百萬噸廢棄物失蹤 市府駁斥

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北24日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天表示，新北市去年有126萬噸營建廢棄物不知去向。新北市府指出，這個數據是實際清運與申報登載的落差，並無濫倒或下落不明問題。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城、李晏榕今天下午召開記者會，會中播放影片，內容有業者陳述營建及裝修廢棄物清運費用飆漲到太離譜了。

李坤城表示，根據「報導者」媒體報導指出去年全台210萬噸營建廢棄物不知去向，其中，以新北市126萬噸最多；市府過去大力整頓垃圾山只做表象，垃圾未清除且把多家垃圾清理業者趕走，使得清運價格高漲。

李晏榕指出，清運費用高漲，已增加業者負擔及民怨。競辦過去提出很多具體市政質疑，新北市府局處首長及市府發言人不應以情緒凌駕專業的失控發言回應。

李坤城表示，新北市長侯友宜改變的勇氣是「欺騙的勇氣」，五股垃圾山底下垃圾都未處理，只有綠美化而已。希望侯友宜約束下屬，與其躲在局處首長後面，不如正面對決，與林佳龍進行君子之爭的市政辯論。

對此，新北市政府環境保護局簡任技正許銘志今天接受中央社記者電訪表示，環保局於民國109年與環保署攜手清查，並且制訂簡易分類場暫行要點後，逐一訪查，共輔導42家業者合法化經營棧場。

許銘志說，依據環保局親自訪查砂石棧場工會、裝修工會等清運業者，清運價格持平，目前北、北、基、桃等北台灣的業者處理價格幾乎沒有變動，約是1車（3.5噸）新台幣1萬元，並無趕走五股垃圾山處理業者，導致清運費用高漲，增加業者及民眾負擔情事。

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許銘志表示，外界指稱新北市126萬噸營建廢棄物不知去處也是不正確的，這個數據是業者實際清運與向環境保護署系統申報登載的落差，新北環保局也依照申報量與實際清運量，逐一勾稽、查核，實際掌握流向，並沒有濫倒或下落不明。

他說，對於現行營運的處理業者，嚴格管制空間處理與空氣污染，避免造成二次污染，營建或裝修廢棄物依照分類再利用或回填台北港等最終處理等管道，全部納管。（編輯：戴光育）1110824