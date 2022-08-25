談夏立言訪中 陳其邁：共產黨一向是和戰兩手策略

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高雄市長陳其邁（左2）25日與基隆市長林右昌（右）、高雄市經發局長廖泰翔（左）等一同出席智慧港灣全球論壇，陳其邁會前受訪時談到國民黨副主席夏立言訪中一事，他說，中國共產黨一向都是和戰兩手策略，國共內戰時國民黨已因此失去大陸，是再次踏上和戰兩手策略陷阱，「令人非常遺憾」。中央社記者曾以寧攝 111年8月25日

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄市長陳其邁今天談國民黨副主席夏立言訪中一事表示，中國共產黨一向都是和戰兩手策略，國共內戰時國民黨已因此失去大陸，再次踏上和戰兩手策略陷阱，「令人非常遺憾」。

陳其邁今天與基隆市長林右昌一同出席智慧港灣全球論壇，會前接受媒體聯訪，被問及對夏立言日前率團赴中國大陸訪問，中國大陸仍未停下軍演一事的看法。

陳其邁說，中國用軍演、武力片面改變台海和平現狀，引起周邊國家不以為然、齊聲表達嚴厲抗議，在國內更是不分族群、不分黨派，大家都反對的事情，偏偏國民黨還派代表團去中國，在國民黨內部有很多不以為然的聲音，也對國際釋放錯誤訊息。

陳其邁指出，很多熟悉國共內戰過程的人都非常清楚，中國共產黨一向都是和戰兩手策略，當時國民黨失去大陸也就是因為共產黨一方面發動武力鬥爭，一方面又拉攏內部人士，用所謂的「和平幌子」來招攬少數人士。

陳其邁說，「過去已經有一次慘痛的經驗，在國共內戰當時所受到的教訓還不夠嗎？」現在又踏上中國共產黨和戰兩手策略陷阱，「真的令人非常遺憾，也非常不智」。

陳其邁表示，夏立言去了中國以後，中國也不甩你、繼續軍演，無疑是打了國民黨一個巴掌，「國民黨應該回頭是岸，不應該在不適合的時機來進行這種配合演出」，不僅國內不以為然，也對國際釋放錯誤訊息。（編輯：屈享平）1110825