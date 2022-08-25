12友邦駐聯合國代表聲明 關切中國升高對台威脅

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）外交部今天表示，台灣12個友邦的駐聯合國常任代表23日發布聯合聲明，就中國蓄意升高對台軍事威脅與危害台海和平表達嚴重關切，並讚許台灣冷靜應對中國威脅。外交部對此表達誠摯感謝。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，友邦貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及吐瓦魯駐聯合國常任代表於23日發布該份聯合聲明。

歐江安指出，友邦在聯合聲明中重申對和平穩定的重視，並共同承諾繼續維護以規則為基礎的國際秩序，強調「聯合國憲章」揭櫫維護國際和平與穩定的宗旨與原則，任何國際爭端應以和平方式解決。

歐江安說，友邦嚴正呼籲聯合國及國際社會敦促中國立即停止對台軍演行動及改變現狀的企圖，而現狀就是兩岸互不隸屬，中國尤其應遵守台灣海峽中線。

歐江安表示，政府再次譴責中國以武力恫嚇，企圖片面改變台海現狀及破壞區域和平穩定的侵略行為，中國的軍事威嚇不僅破壞既有國際秩序，也嚴重影響國際貿易及交通往來。

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歐江安指出，近年中國持續透過錯誤解釋1971年聯合國大會第2758號決議，長期施壓聯合國接受中方謬論，持續打壓台灣的國際參與。外交部呼籲國際社會認清中國破壞現狀的不負責任行徑，共同譴責並敦促中國應遵守「聯合國憲章」禁止使用武力原則，中國應立即停止對台灣及國際社會任何形式的脅迫作為。

對於友邦宏都拉斯為何未與台灣其他友邦共同發表此份聯合聲明，外交部表示，外交部歡迎友邦政府在國際社會中以各種不同形式給予台灣支持。宏都拉斯是台灣在中美洲的重要友邦，建交81年來關係友好，宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）與政府都表示珍視台宏邦誼，並支持台灣參與國際組織。（編輯：蘇志宗）1110825