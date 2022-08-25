陳時中夜訪大安區特色酒吧 與年輕人緊抱、自拍

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）選戰進入倒數約3個月，民進黨台北市長參選人陳時中積極拓展票源，不只勤走基層，昨天晚間到大安區特色酒吧與年輕人互動、學調酒，表示收到無數個熱情緊抱，非常開心。

陳時中去年被爆在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時違反檢疫規定餐敘、喝酒，一度備受關注，不過他今天主動在臉書發文表示，其實在與親朋好友聚會中，喝點小酒可以讓感情升溫，拉近彼此距離。

陳時中PO出三張照片，表示昨天晚間應邀來到大安區一間特色酒吧，是許多外國朋友的必訪名店，店內滿滿年輕人，大家玩在一塊、瘋狂自拍，他則向專業調酒師學到Gin Tonic的調酒技巧。

陳時中說，好酒就要一起分享，現場氣氛歡樂爆表，大家無話不聊，他還收到無數個抱得好緊好緊的熱情擁抱，謝謝那麼多朋友如此喜歡我。

陳時中表示，今天一早，看到推特和臉書上有好多朋友分享昨晚經歷，讓他團隊裡的年輕人忍不住露出「姨母笑」，真歹勢。

陳時中提醒，未成年請勿飲酒，而台灣風土釀出的各種極味本產酒值得大家多多支持。（編輯：李亨山）1110825