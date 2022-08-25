國民黨團：立院開議後追究陳明通論文案政治責任

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國民黨立法院黨團25日舉行記者會，總召曾銘宗（右）、書記長李德維（左）表示，國安局長陳明通過去為了前新竹市長林智堅的台灣大學碩士論文涉嫌抄襲案，三度發表明、帶風向、澄清，已經違反國安局長應有的作為，待立法院開議之後，國民黨團會追究陳明通的政治責任。中央社記者范正祥攝 111年8月25日

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北25日電）國民黨立法院黨團今天表示，國安局長陳明通過去為了林智堅台大碩士論文涉嫌抄襲案三度發表說明、帶風向、澄清，已經違反國安局長應有的作為，待立法院開議之後，會追究陳明通的政治責任。

前新竹市長林智堅的台灣大學碩士論文和中華大學碩士論文均因涉嫌抄襲，遭校方撤銷碩士學位；國民黨立法院黨團今天召開記者會，回應林智堅論文風波。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，林智堅的碩士論文既經台灣大學、中華大學認定抄襲情節嚴重，請林智堅「不要再硬拗了」，公開承認錯誤，向民眾道歉。

另外，曾銘宗說，國民黨團請國科會依法行政，對林智堅所抄襲的論文，提出著作財產權侵權告訴。

曾銘宗表示，陳明通過去為了林智堅台大碩士論文涉嫌抄襲案三度發表說明、帶風向、澄清，國民黨團認為陳明通已經違反國安局長應有的作為，待立法院開議之後，國民黨團會追究陳明通的政治責任。

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談及論文風波，國民黨團書記長李德維表示，在過去的時間裡，一些人「瞎挺」林智堅。他呼籲，身為政治人物，要回歸初心，不要為政治利益而而蒙蔽了心智。

此外，民進黨團今天召開記者會回應時事，媒體提問，國民黨團要求總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人為力挺林智堅論文案道歉。民進黨立委羅致政說，尊重各學校的審定結果，也尊重當事人尋求任何法律救濟程序，追求清白的努力，並沒有所謂道不道歉的問題，因為這是根據當時各種資訊、情報做的判斷。（編輯：蘇志宗）1110825