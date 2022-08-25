海巡署無人機試辦計畫成效欠佳 監委申請調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北25日電）監委浦忠成、賴鼎銘、郭文東今天說，海洋委員會海巡署辦理「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」執行成效欠佳，恐不利海域巡護及海洋維權等任務執行，甚至可能影響國安，已申請自動調查。

監察委員浦忠成、賴鼎銘、郭文東透過新聞稿表示，海巡署辦理「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」，經審計部查核指出，事前未詳實評估海上風力影響，後續協請廠商加裝輔助裝置，卻未能通過交通部民用航空局型式檢驗而停用，導致相關設備長期閒置。

監委指出，海巡署所轄各地區分署未落實相關訓練，專責操作人員實務經驗不足等情形，導致未能有效執行海域巡護的計畫目標。因事涉海域及海岸偵巡安全，3人甚表關切及重視，已申請自動調查。

監委表示，台灣是海島地形國家，擁有廣闊海岸線及海域，但海巡署任務日趨多元複雜，基層執勤人力日益減少，透過無人機科技輔勤，可彌補部分勤務缺口，強化偵搜效能，提升海域治安維護能量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

監委說，有關海巡署及所屬各地區分署對於轄管無人機的訓練規劃、執勤運用未臻周妥等情形，恐不利海域巡護及海洋維權等任務執行，甚至可能影響國家安全，值得關注。

監委表示，海巡署辦理無人機試辦計畫至今成效為何、所屬各地區分署有無依規定落實計畫訓練、有無未盡職責或效能過低情事、無人機操作人員招募情形、專業證照取得及相關培訓計畫為何，相關行政作為及措施是否周延妥適，都有深入瞭解必要。（編輯：林興盟）1110825