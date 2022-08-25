挺林智堅被要求道歉 沈慧虹提對手陣營弊案反擊

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前新竹市長林智堅碩論涉抄遭兩校撤銷學位，國民黨、民眾黨籲先前力挺林智堅的民進黨竹市長參選人沈慧虹（中）道歉。沈慧虹25日受訪表示，藍白貪污舞弊，才是真正損及公眾利益的事情，但他們卻視而不見。中央社記者郭宣彣攝 111年8月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）林智堅台大、中華大學碩論涉抄遭撤學位，國民黨、民眾黨批「看不到面對問題的態度」，要民進黨竹市長參選人沈慧虹道歉。沈慧虹說，對手反在損及公眾利益的弊案，視而不見。

前新竹市長林智堅的台灣大學碩士論文和中華大學碩士論文均因涉嫌抄襲，遭校方撤銷碩士學位，國民黨新竹市長參選人林耕仁透過新聞稿表示，因有林智堅支持才能參選的沈慧虹，一直聲稱「相信林智堅的清白與誠信」，現在卻一改過去的說法。

民眾黨新竹市長參選人高虹安透過新聞稿表示，林智堅連續被撤銷碩士學位，也證明前新竹市副市長沈慧虹「相信林智堅沒有抄襲」的說法，終究是錯付了，沈慧虹強調相信林智堅清白，等於不相信學術單位，看不到政治人物面對問題、解決問題的態度。

沈慧虹今天接受媒體聯訪時表示，國民黨宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，民眾黨柯文哲帶領的北市府勞動局長也因涉貪遭調查中，但林耕仁、高虹安對真正損及公眾利益的弊案，卻視而不見。

沈慧虹說，藍白貪污舞弊，才是真正損及公眾利益的事情，但第一時間，但都沒有看到林耕仁、高虹安出面，也看不到他們有任何意見。

沈慧虹指出，林智堅已退選，也沒有任何公職，「現在是我、沈慧虹在選新竹市長」，年底選舉就要決定往後4年城市的進步，而無論外界如何批評，也無法抹滅竹市過去8年的改變。

沈慧虹表示，選舉應要回歸市政願景，如何讓新竹未來更進步，請林耕仁、高虹安回歸政策討論、政見說明，不要天天口水。

媒體問及，論文案是否影響選情，沈慧虹說，現在是她在選新竹市長，每天光是擘畫政策、跑行程、說明政見，行程就滿檔，就為讓新竹有更好未來，會持續照著自己的步驟前進。（編輯：方沛清）1110825