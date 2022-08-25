沈慧虹提產業政策 擴大竹科X土地為未來30年奠基

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右3）25日在政策記者會中表示將推出產業政策「竹科X2.0」，首先將透過都市計畫擴大竹科X土地，將竹科X產業園區北側納入都市計畫，重新盤整，轉變為產業未來發展空間，成為產業未來30年發展腹地。中央社記者郭宣彣攝 111年8月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發布產業政策，包含擴大竹科X土地、推動創新創業輔助等，盼作為未來30年產業發展創造的根基。

沈慧虹今天舉辦政策記者會，沈慧虹說，這次推出產業政策「竹科X2.0」，首先將透過都市計畫擴大竹科X土地，將竹科X產業園區北側納入都市計畫，重新盤整，轉變為產業未來能發展的空間，成為產業未來30年發展腹地。

沈慧虹指出，再來要推動創新創業輔助，讓創業者擁有更多空間、人才與技術資金，將以「政府端、服務端、資源端」協助創新，打造「Startup City Hsinchu」，讓新創企業在新竹安心地落地生根，蓬勃發展。

沈慧虹說，政府端將透過策略型都市計畫，提供創新產業更多的容積獎勵，減少創新障礙，也持續推動開放創新示範場域。

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在服務端部分，沈慧虹說，將擴大產業輔導團，透過與研究單位合作，推動跨領域產業整合服務，也打造科技人才庫，同時，透過產學合作計畫，與頂尖大學合作，讓人才與產業接軌。而在技術、廠商媒合資料庫部分，將與科管局密切合作，解決廠商技轉、找合作夥伴等各式問題。

她指出，資源端則爭取亞洲矽谷在新竹設置創業投資點，鼓勵企業繼續協助、投資新創，以大帶小，也會進行國際招商，協助國際創新人才招募，以提供在新竹創業的便利性。（編輯：李錫璋）1110825