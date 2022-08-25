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組織婦女票源 陳時中著粉色領帶與婆媽談市政

2022/8/25 18:28
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）選戰倒數約3個月，民進黨台北市長參選人陳時中今天打上粉紅色領帶，出席「阿中姊妹粉紅派對」，聽取婆媽對市政規劃的建議。陳時中說，這是要把婦女票組織起來。

陳時中今天下午穿著白色襯衫搭配粉紅色領帶出席民進黨台北市黨部舉辦的「阿中姊妹粉紅派對」，會前被媒體堵訪時說，今天不是要搶婦女票，而是要把婦女票組織起來。

現場約300名婦女在陳時中走入會場時以鼓掌、閃光燈給予熱烈歡迎，還有許多人在他坐定位後帶著「溫暖的魄力：陳時中的從醫初心」或護貝合照索取簽名，並與他自拍。

陳時中致詞提及，許多人說他沒有婦女緣，他覺得怪怪的，因此詢問「你們愛我嗎？」台下隨即報以熱烈的「愛！」陳時中聽到後先是感謝大家，再將現場分為左、右兩邊，各問一次「你們愛我嗎？」讓現場氣氛嗨翻。

陳時中接著開放參與來賓提問，有教授詢問未來市府針對營養午餐與長者共餐的規劃，也有人關心公共廁所不足、大巨蛋、城市美化等議題。

陳時中回應，學生的營養午餐一定會做到安全、衛生及營養都100分，絕對不讓兒童吃虧，並承諾將來會讓公共廁所又多又乾淨，給大家方便，大巨蛋則會秉持3大原則，確保安全、體育優先、過程透明，希望趕快啟用。

至於城市美化議題，陳時中先對台下喊話，「有你們在，台北市會越來越美麗」，並稱「好」就是「女」加上「子」，代表有女子就會好，讓婦女們笑開懷，被立委吳思瑤調侃是在「撩妹」。

陳時中強調，台北市要成為國際都市，必須運用各項天然資源，並透過都市更新加強硬體建設，同時活用人才，3方並進讓台北更美麗，讓世界看到台灣。

活動最後，陳時中唱名到場議員及議員參選人，卻把許家蓓叫成簡舒培、陳賢蔚叫成陳慈慧，引發現場一陣笑聲，陳時中則以唸兩次賠罪。（編輯：李亨山）1110825

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