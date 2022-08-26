總統府音樂會27日新竹登場 風湧3段落全程直播

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北26日電）總統府今天發布新聞稿指出，「風湧新竹2022總統府音樂會」27日下午2時30分至3時45分將在新竹市文化局演藝廳舉辦，且全程直播。

總統府表示，音樂會分為「壯闊疾風，盛勢恢宏」、「剔透微風，純淨歌詠」、「明月清風，世代共融」三個段落。指揮家劉江濱將帶領新竹青年國樂團演奏「風城序曲」、「風之城交響曲」等展現「風城」意象的樂曲。

總統府說，新竹在地客家吟遊詩人陳永淘將演唱「風平浪靜」、「水路船歌」等創作歌謠；此外，國立客家兒童合唱團將演唱已故音樂家楊兆禎作品集錦，如「農村四季」、「種樹歌」、「搖船」等民眾耳熟能詳的童謠；還有來自新竹泰雅部落的「歐開合唱團」，以無伴奏的方式吟唱泰雅民謠及古調。

目前全球仍持續受到COVID-19疫情的衝擊，但總統府表示，台灣在團結防疫下，疫情趨緩，逐步恢復正常生活。

總統府說，此次音樂會特別邀請地方防疫人員、義警消、在地藝文與產業界人士等，也秉持歷年來公益性及推動音樂平權的宗旨，廣邀新竹在地弱勢與原民學生、新住民家庭、新竹特殊教育學校及少年之家的同學，共同參與這場音樂盛宴，也歡迎民眾透過直播欣賞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「風湧新竹2022總統府音樂會」將在總統府全球資訊網及YouTube頻道、總統Facebook及YouTube頻道、總統府發言人Facebook及公視3台同步直播。

總統府也說，教育廣播電台也將於當天下午2時5分至16時製作音樂會特別節目，中央廣播電台也將同步聯播。民眾可透過教育廣播電台官網、中央廣播電台官網、愛樂電台官網及公視YouTube頻道等，共同欣賞本次音樂會的精彩演出。（編輯：翟思嘉）1110826