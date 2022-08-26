陸禁台農漁產 藍營3農業縣長籲政府提出良策

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（中央社記者范正祥台北26日電）中國大陸去年起先後禁台多項農漁產品，3位國民黨籍農業縣長包括雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴今天共同向蔡政府喊話，呼籲儘速提出良策，務實解決台灣農漁產品外銷問題。

國民黨立委傅崐萁今天於立法院召開記者會，指出中國大陸自去年9月開始陸續宣布暫停進口台灣鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚等產品，日前因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，又暫停台灣柑橘類、冰鮮白帶魚、冷凍竹莢魚輸入。

傅崐萁質疑，農漁民生計是國安問題，台灣農漁民面對主要外銷市場遭禁，憂心產品無處可去價格崩盤，心血恐付諸流水，但至今仍未見蔡政府提出有效的解方。

張麗善、徐榛蔚、饒慶鈴今天受邀出席傅崐萁主辦的「受衝擊縣市首長及民意代表齊為農漁民發聲」記者會，共同要求中央政府農委會儘速提出實質性、具體性的措施，包銷、認購、補貼、補助及收購等方案，真正幫助農漁民，減少損失。

張麗善表示，這是一個緊迫的時刻，許多農漁產品出口受阻，國內市場也面臨衝擊，許多農漁民感到非常不安與焦慮，希望蔡政府儘速提出最有效的良策和方案。

徐榛蔚指出，以文旦為例，過去全台每年約4000公噸至5000公噸文旦出口中國大陸，其中花蓮縣的文旦就有2500公噸以上；今年因為裴洛西訪台事件衝擊兩岸關係，花蓮文旦回到台灣市場，很多貿易商棄單，盤商也壓低價格，悲慘的是農民。

饒慶鈴表示，兩岸關係惡化，政治問題就要政治解決，不要讓農漁民成為犧牲品。

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她說，台東縣市政府也非常贊成農漁品「不應放在同一個籃子裡」，應該要分散市場，只是也要提出疑問，請問過去幾年，蔡政府致力農漁產品出口，又是否談出了中國大陸以外的出口市場，請中央拿出誠意，提出解決農漁產品出口的問題；農漁產品出口，涉及檢疫方式和關稅問題，這不是地方政府能處理的事情。

此外，國民黨立法院黨團總召曾銘宗和書記長李德維今天也出席記者會，接受陳情。李德維說，黨團會監督相關部會做好因應措施，確保農漁民權益。（編輯：翟思嘉）1110826