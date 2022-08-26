民進黨籍立委代蔡其昌領表 展現團結氣勢

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台中市第4屆地方公職人員選舉26日起開始領表，民進黨籍台中市長參選人蔡其昌競選團隊的5名現任與2名前立委，一同前往台中市選舉委員會代表蔡其昌領表。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月26日

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市第4屆地方公職人員選舉，今天起開始領表，民進黨籍台中市長參選人蔡其昌競選團隊的5名現任與2名前立委，一同前往中市選委會代表蔡其昌領表，展現團結氣勢。

蔡其昌競選團隊總幹事何欣純、張廖萬堅，總督導黃國書、莊競程、林靜儀，以及洪慈庸與青年後援會會長陳柏惟，今天共同前往台中市選舉委員會，代表蔡其昌領取市長候選人登記申請書。

何欣純接受媒體聯訪時表示，現任台中市長盧秀燕的捷運規畫進度一拖再拖，還看不到台中市捷運路網成形，將導致台中市的發展停滯不前，希望蔡其昌當選市長後，帶領台中市一起向前行，弭平縣市之間的城鄉差距。

張廖萬堅指出，今天一起代替蔡其昌領表，主要就是彰顯大家的團結，只要大家努力團結支持蔡其昌，行動派就能贏回台中，期盼翻轉台中停滯的現況，帶給市民更好的生活，共同打造更好的台中。

黃國書則強調，盧秀燕執政這幾年來，台中舊城區慢慢凋零衰落，沒有看到台中市政府對於舊城區的振興復甦，提出任何的想法跟規畫，蔡其昌提出城區新裝、打造大車站等計畫等，相信可以跟蔡其昌共同打造恢復繁榮、重返榮耀的舊城區。

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莊競程說，選擇認真提出政策的蔡其昌，每一項政見都是經過充分討論及評估，未來一定會用最快的速度為台中市民帶來更多建設；林靜儀強調，這幾年來，台中市很多基礎設施在盧秀燕任內毫無進度，需要一個積極、會做事、行動派的市長蔡其昌來推動。

蔡其昌競選總部表示，蔡其昌預計將在8月29日上午與競選團隊、黨籍議員共同前往台中市選委會登記參選，營造團結勝選氣勢。（編輯：黃世雅）1110826