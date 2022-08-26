王育敏公布競選主視覺 發言人團隊清一色女性

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國民黨嘉義縣長參選人王育敏（前右）26日公布發言人團隊成員及競選主視覺，發言人團隊清一色女性。前左為國民黨立委鄭麗文。中央社記者蔡智明攝 111年8月26日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天公布發言人團隊成員及競選主視覺，發言人團隊清一色女性。王育敏說，這是「女力大爆發、顏質最亮眼、最有戰鬥力」的團隊。

王育敏今天上午在國民黨嘉義縣黨部召開記者會，公布發言人團隊成員及競選主視覺，邀請立法委員鄭麗文擔任發言人團總顧問。

王育敏說，發言人團主要成員，分別是嘉義縣議員詹琬蓁、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀、有著「辯論女神」稱號的畢盈盈、向前台北市議員羅智強團隊借將的20歲「史上最年輕發言人」鍾明，以及前國民黨文傳會新媒體部專員李晨暘擔任副發言人。

王育敏強調，發言人團成員清一色為女性，有三大特色，「女力大爆發、顏值最亮眼、最有戰鬥力」。

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王育敏競選團隊今天也公布競選主視覺，畢盈盈說，採取藍白黃三色為主色調象徵「新的可能與溫柔的力量」，以「改變．讓嘉更好」做為此次競選標語，Logo用「嘉、家、加與HOME」四個字結合，突顯王育敏作為嘉義女兒返鄉參選，要為家鄉帶來改變，讓嘉義更好。

鄭麗文今天專程「返鄉」拉抬王育敏聲勢，她說她是雲林口湖出生，口湖以前也屬嘉義管轄，廣義來說也是嘉義人，送王育敏一束玉米（與育敏諧音）花束，強化選民印象。鄭麗文並稱讚王育敏過去是最優秀專業立委，現在是最強女戰將，發言人團隊是美女戰士團。（編輯：謝雅竹）1110826