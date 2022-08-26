林姿妙涉弊案 張善政：司法審理時不要說三道四

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（中央社記者葉臻桃園26日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪污洗錢案。國民黨桃園市長參選人張善政今天指出，司法在審理時，不要在旁邊說三道四、指指點點，民進黨沒有尊重司法的觀念，讓政治凌駕一切，令人悲憤。

張善政下午出席「2022桃園智慧醫療城市論壇」時接受媒體聯訪，被問及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦批評張善政對於林姿妙涉貪污洗錢案視而不見。

對此，張善政表示，政治人物都應該有「尊重司法」的理念，當司法在審理的時候，不要在旁邊說三道四、指指點點；民進黨已經失去了尊重司法的觀念，也沒有尊重學術倫理的觀念，「在他們心裡，政治可以凌駕一切」，這是令人非常悲憤的事情。

媒體提問，鄭文燦今天指稱張善政提出的埤塘政策，資料來源是雲林某高中的學生作業。

張善政回答，這項議題的重點是要捍衛埤塘、保存埤塘的生態歷史及文化，他們引用的報告是研究者嘔心瀝血之作，也是內政部一個公開比賽認可的報告，鄭文燦是在模糊焦點。

國民黨副主席夏立言日前與中國海協會長張志軍餐敘，席間夏立言傳達對於軍演的不滿及憂慮，張志軍聲稱軍演是打擊台獨外來干涉的「正義之舉」。對此，張善政表示，張志軍的言論完全背離台灣的民心。

媒體追問，這樣的交流是否變成各說各話。張善政回答，雙方各自表達立場，他認為雙方碰面表示「雙方有一個管道」，這個管道在需要的時候可以用得上。

針對民進黨前立委鄭寶清今天接受廣播節目訪問時聲淚俱下地說民進黨都密室協商，張善政指出，非常同情，鄭寶清應該是為了民進黨已經沒有了當初創黨的靈魂而傷心。（編輯：戴光育）1110826