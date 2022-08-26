中稱受困柬埔寨台民求助 外交部：不會讓渡他國代勞

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（中央社記者游凱翔台北26日電）中國宣稱已收到受困柬埔寨的台灣民眾求助訊息。外交部今天表示，行使領事權是台灣主權一部分，政府絕不會讓渡給他國代勞，更不容許其他國家藉此貶損主權權益，截至昨天已成功協助100名民眾返國。

經濟日報昨天報導，中國駐柬埔寨大使館透露，20日發布「台灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館」一封信後，陸續收到台灣民眾求助信息，將積極同當地警務部門溝通聯絡，對相關案件進行督辦。

外交部發言人歐江安傍晚表示，保護旅外民眾及行使領事權是外交部及各駐外館處最重要職責之一，據內政部警政署掌握，在海外受困求援民眾的最新數據，截至昨天止，共受理521名民眾遭誘騙海外落入工作陷阱案件，在外交部、警政署及移民署等相關單位與台灣駐外館處的通力合作下，已成功協助100人返國，其中包含85名從柬埔寨脫困的台灣民眾。

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外交部再次鄭重說明，行使領事權是台灣主權的一部分，台灣政府絕不會讓渡給他國政府代勞，更不會容許其他國家藉此貶損主權權益，只有台灣駐外館處所發出的中華民國（台灣）護照、入國證明書才是國人應持有的合法且有效的國際旅行文件。

外交部指出，將持續與主政機關警政署協調合作，加強與柬埔寨及相關國家警政機關的聯繫與協調，進一步提升台灣相關駐館的援救能量，協助受害民眾儘早平安返國。（編輯：蘇志宗）1110826