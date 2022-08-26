遷離基隆港東岸 海軍威海營區舉行降旗儀式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆港分為東、西兩岸，配合基隆市未來發展，基隆軍港西遷計畫已進入最後階段，海軍131艦隊26日在威海營區隆重舉辦最後巡視和降旗典禮。（立委蔡適應服務處提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年8月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆26日電）基隆軍港西遷計畫目前進入威海營區搬遷最後階段，海軍131艦隊今天在營區舉辦最後巡視及降旗典禮，官兵們離情依依不捨。

基隆港分東、西兩岸，配合基隆市未來發展，基隆軍港西遷計畫已進入最後階段，131艦隊今天在威海營區舉辦隆重的最後巡視及降旗典禮。

民進黨立委蔡適應服務處發布新聞稿表示，蔡適應今天出席131艦隊威海營區降旗典禮，由艦隊指揮部副指揮官曾安國、131艦隊長薛柏洋陪同，與艦隊官兵巡視即將搬遷的威海營區，並且在中庭留影、最後降下國旗與艦隊旗幟。

對於營區搬遷，蔡適應指出，131艦隊近年來透過他及台灣港務公司、交通部航港局等單位溝通搬遷事宜，還要兼顧戰備任務十分不易。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡適應表示，軍港西遷過去討論多年，但都只聽樓梯響、不見進度，他在2016年當選立委後，立即邀請台灣港務公司、航港局、國防部針對遷移問題展開工作會議，並在國會總質詢時得到行政院長蘇貞昌肯定，今天終於進入營區搬遷最後階段，最後巡禮及降旗典禮對於艦隊人員格外重要。

蔡適應說，他要特別感謝所有基層人員辛勞及默默付出，也期待基隆港區調整後，呈現嶄新樣貌，也期盼搬遷後營區可提供國軍更好的生活及戰備環境。（編輯：戴光育）1110826