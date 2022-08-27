監院提蘭嶼調查報告 醫院興建、垃圾清運仍卡關

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（中央社記者賴于榛台北27日電）為關心蘭嶼永續發展新方向，監院日前通過2個調查報告，共18項調查意見，包含指出蘭嶼醫院興建議題，雖已取得用地，但今年度未有醫事人員報考，以及廢棄物因觀光人潮增加、垃圾清運問題嚴重等等。

監察院內政及族群委員會於16日通過監察委員范巽綠、鴻義章、浦忠成、田秋堇、陳景峻等5位監察委員的2份調查報告，對「主管機關就蘭嶼雅美（Tao）族權益維護之重大建設政策規劃及執行情形」，提出18項調查意見。

監院今天發布新聞稿指出，監察院耗時15個月，全面性調查蘭嶼當地重大建設辦理情形，並辦理5次約詢，邀請逾14個單位；監察院長兼國家人權委員會主委陳菊也曾在民國110年與5位監委赴台東縣蘭嶼高中，與當地部落代表、青年代表等辦理座談會。

陳菊座談時表示，蘭嶼達悟族是最美麗、勇敢的族群，耆老的智慧與思想，如何落實在下一代的教育，監察院非常關心，希望下一代要受到最好的傳統文化教育，期盼透過傾聽基層、不同世代的聲音，共同規劃未來蘭嶼的願景。

監院表示，調查期間發現相關問題，就在111年5月邀請相關專家學者，以視訊方式進行諮詢會議，就蘭嶼雅美（達悟）族傳統教育、垃圾清運處理、設立蘭嶼醫院分院、蘭嶼農業原生種特色、推廣電動機車、再生能源及成立自然文化生態景觀區等議題進行討論。

另外，今年6月二度赴蘭嶼實地履勘時，也督促交通部落實推動蘭嶼鄉機車電動化，經3家廠商實測確認電動機車於環島的續航力、馬力等已足供負荷，並提出蘭嶼租賃機車電動化，3年內汰換租賃業者至少1000輛燃油機車的目標。

另外，台東醫院分院院址停滯多年，監院表示，經調查期間多次溝通，蘭嶼鄉公所今年8月3日同意辦理撥用，促成「衛生福利部台東醫院蘭嶼分院」用地取得，不過在地醫事人力雖經放寬報考資格，但108至111學年度仍無人報考，人力不足情形仍難以解決，有待衛福部研商。

監院也說，過去達悟族飛魚季期間，常有漁船越界捕撈飛魚，影響蘭嶼傳統海域營生等問題，這次啟動調查後，海巡署提早規劃、積極巡護飛魚漁場，今年2月15日至6月11日，配合漁汛及傳統祭典執行蘭嶼專案後，今年漁業違規案件為0件。

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調查報告也提出18項調查意見，包括蘭嶼缺乏整體性教育政策方案、師資來源不穩定、政府單位對蘭嶼特色文化元素未進行盤點、地下屋被水泥房取代、長期缺乏醫療資源、航運及空運班次及品質均不符實需，及環島公路路面嚴重破損。

另外，包含廢棄物製造量因觀光人潮增加、垃圾清運問題嚴重、缺乏污水處理系統、發電廠排煙造成空氣汙染，還有無遊客服務中心且觀光未能朝深度體驗旅遊發展；監院說，後續將督導行政院所屬有關各部會，定期進行具體性的改善情形追蹤。（編輯：翟思嘉）1110827