雲林之夜公益演唱會 陳時中蔣萬安林佳龍齊現身

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（中央社記者蕭博文台北27日電）台北市雲林同鄉會今天晚間舉行「2022首都雲林之夜公益演唱會」，民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安，與民進黨新北市長參選人林佳龍均到場致意。

「2022首都雲林之夜公益演唱會」晚間於國父紀念館大會堂登場，陳時中、蔣萬安、林佳龍、台北市長柯文哲、雲林縣長張麗善親臨會場；陳時中進場時向已入座的柯文哲舉手致意，蔣萬安與陳時中也相互拱手問好。

林佳龍致詞時說，自己也是雲林子弟，肯定雲林同鄉出外打拚、互相照顧，事業有成還能回饋故鄉；緊接登台的陳時中說，今晚活動是演唱會，用唱的比講的好聽，因此有準備唱2首歌，但隨後澄清只是開玩笑。

陳時中表示，過去在衛福部長任內與立委劉建國及雲林縣長張麗善合作推動雲林醫療建設，雲林同鄉會也積極協助消除C肝活動，而今晚演唱會募集經費要捐給公益團體，讓他對同鄉會號召雲林人對社會做出貢獻感到敬佩。

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蔣萬安登台致詞時自我介紹是雲林外孫，表示母親從小在雲林虎尾長大，小時候過年時常回虎尾看外公、外婆，因此很榮幸受邀參與演唱會，還說父母親也是在虎尾認識，如果沒有雲林就沒有蔣萬安，他以身為雲林子弟感到驕傲，要當雲林鄉親最好的靠山。

柯文哲則表示，為什麼有這麼多參選人來到演唱會，就是因為雲林人實在是太有政治勢力，在台北市、新北市都有許多雲林鄉親，也感謝同鄉會公私協力做公益。（編輯：方沛清）1110827