外交部邀29國使節 考察台灣智慧移動產業能量

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（中央社記者游凱翔台北27日電）外交部表示，為讓國際了解台灣智慧移動能量，今天及昨天邀29個國家駐台使節及代表，在外交部常次俞大㵢夫婦陪同下，前往新北、桃園及新竹考察，並了解台灣於全球電車供應鏈角色，盼媒合國際合作。

外交部晚間發布新聞稿表示，參訪的廠商包括自主研發設計馬達、電控及電池管理系統的電動重型機車，暢銷歐洲並即將在台上市的品睿綠能；世界第3大先進駕駛輔助系統（ADAS）電子零件及解決方案供應商同致電子；及電池產業出身，耕耘電動巴士領域逾15年的台灣代表性電巴產業創奕能源。

外交部希望駐台使節及代表藉此機會，深入了解台灣自行研發2輪至6輪各式電動載具品牌能量，及台灣廠商在全球電動車供應鏈扮演要角。

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俞大㵢也鼓勵各國駐台使節藉此行見聞，協助居間媒合台灣優質製造及服務業的國際合作，提升優質企業國際能見度，期能促進國際產業合作及商機，以加速台灣企業與亞太及全球的連結，且台灣企業在「六大核心戰略產業」的推動下，整合綠電及智慧移動商機，可為疫後全球經濟復甦注入動能，以符合未來國際產業合作的趨勢。

多位駐台使節表示，這次參訪收穫良多，符合雙邊合作的需要，希望外交部日後多多舉辦類似活動，盼近距離瞭解台灣產業的能量。（編輯：林興盟）1110827