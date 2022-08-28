監察院：愛部落免費無線網路成效不彰 要原民會檢討

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（中央社記者陳俊華台北28日電）監委賴鼎銘等人調查發現，為改善原民部落數位落差，原民會建置i-tribe免費無線網路，但109年度有近9成的無線存取點，平均每天使用人數低於10人，成效不彰，要求原民會確實檢討改進。

根據監察院最新公告，監委賴鼎銘、浦忠成、林文程所做的調查報告指出，原住民族委員會在民國103年到106年，運用行政院國家科學技術發展基金經費新台幣2億4635萬餘元，完成145個部落的愛部落（i-tribe）免費公用無線網路建置。

調查指出，另為改善原住民族部落數位落差，107年到108年度，運用前瞻第1、2期特別預算等經費，2億3715萬餘元，補助花蓮縣、台東縣政府完成231個部落的免費公用無線網路建置。截至108年底止，累計完成376個部落愛部落免費公用無線網路。

調查發現，原民會107、108年度在231個部落建置的愛部落免費公用無線網路，據109年度的使用統計資料結果，計有150個部落、約64.94%平均每月未達5500人次上網的預期目標，建置後使用成效不彰。

調查指出，原民會103年到108年度在各部落、文化健康站及區公所建置的愛部落免費公用無線網路，計2274個無線存取點（AP）。109年度各AP連線使用人數結果，平均每天使用人數低於1人者，也就是年總使 用人數低於366人，計有530個、占23.31%。

調查表示，平均每天使用人數低於10人者，也就是年總使用人數低於3651人，計有2034個，顯示民眾使用愛部落免費公用無線網路情形欠佳。

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監委指出，原鄉部落普遍存在教育資源、資訊環境、健康照護、文化傳承及技藝失傳等問題，根本問題在於青壯人口外移、返鄉就業不易，因此解決方法首重縮短數位落差及改善資通訊環境。

監委表示，原民會應積極透過宣導教學活動，鼓勵文健站長者、學童及居民使用愛部落免費公用無線網路，結合地方創生、電商平台持續推廣使用，並檢討調整現行AP設置地點，依實際使用情形妥擬AP位址的設置機制，以達成建構無線寬頻網路環境，介接無線寬頻應用與服務等計畫目標。（編輯：蘇志宗）1110828