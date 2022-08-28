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鄭運鵬秀競選主視覺 結合動漫、年輕及桃園元素

2022/8/28 14:41（8/28 15:06 更新）
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民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選辦公室28日公布主視覺，結合動漫凸顯年輕元素，以紫、綠色所組成4個零件形成1個圓圈，代表樂活、多元、健康、永續，持續讓桃園運轉大進化，而鄭運鵬與桃園市長鄭文燦的大型看板也已陸續掛上。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月28日
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選辦公室28日公布主視覺，結合動漫凸顯年輕元素，以紫、綠色所組成4個零件形成1個圓圈，代表樂活、多元、健康、永續，持續讓桃園運轉大進化，而鄭運鵬與桃園市長鄭文燦的大型看板也已陸續掛上。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月28日
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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選主視覺今天出爐，主視覺結合動漫凸顯年輕元素，以紫、綠色所組成4個零件形成1個圓圈，代表樂活、多元、健康、永續，持續讓桃園運轉大進化。

鄭運鵬競選辦公室下午發布新聞稿公布主視覺，搭配競選口號「運轉桃園，大進化」，以紫色、綠色組成4個零件運轉為1個圓圈，凸顯好的零件代表好的政策，希望透過主視覺完整呈現鄭運鵬的個人特質及環境背景。

新聞稿指出，主視覺色系的搭配，除象徵動漫粉絲熟悉的「新世紀福音戰士」EVA初號機配色，也代表桃園及民進黨，凸顯鄭運鵬的年輕鮮明形象。

鄭運鵬競選團隊也陸續推出結合主視覺與玩具模型的競選小物，例如口罩、拍照打卡道具，昨天在桃園區熱鬧登場的「勇者號，出任務」戲劇表演，也出現拍照打卡大型道具，以2公尺高的模型組裝框，提供民眾打卡拍照。

鄭運鵬競選辦公室指出，桃園街頭也陸續掛上鄭運鵬結合動漫元素的特色看板，不僅年輕熱血吸睛，明亮的風格也吸引人注目。

此外，鄭運鵬與桃園市長鄭文燦合照的大型看板也已掛上，向民眾宣導將由「小一號的鄭市長」延續政績，讓桃園市政持續運轉大進化。（編輯：戴光育）1110828

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（圖）主視覺28日出爐，搭配競選口號「運轉桃園，大進化」，以紫色、綠色組成4個零件運轉為1個圓圈，凸顯好的零件代表好的政策。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月28日
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（圖）主視覺28日出爐，搭配競選口號「運轉桃園，大進化」，以紫色、綠色組成4個零件運轉為1個圓圈，凸顯好的零件代表好的政策。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月28日
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