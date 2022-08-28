四大社團後援會成立 陳時中：贏回台北信心大增

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）扶輪社、獅子會、青商會及同濟會共組的2022陳時中競選市長四大社團後援會今天成立，民進黨台北市長參選人陳時中說，有了四大社團的認同，讓他信心大增，要把台北贏回來。

陳時中今天出席扶輪社、獅子會、青商會及同濟會共同舉辦的2022陳時中競選市長四大社團後援會成立大會，前副總統陳建仁、內政部長徐國勇也到場表達支持。

陳時中致詞指出，今天不僅得到四大社團的認同，還有十幾名議員、議員參選人到場站台，大家組成能力最好、最堅強的團隊，讓他信心大增，要把台北贏回來。

陳時中說，台灣現在處境很艱困，遭對岸極盡所能地打壓，國內還有許多人配合對方演出，儘管張牙舞爪和人相罵大可不必，但必須腰桿挺直、膝蓋有黃金，冷靜、堅定、不退縮。

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他指出，若當選，將做好城市外交，努力讓台北站上國際，讓台北不只是台灣的首都，更是世界的台北，所以他提出成立國際事務局的構想，對國際友人友善，並讓本土企業走出去、與國際競爭。

陳時中承諾，現在市府任何做得好的政策，他會延續甚至加碼、加快，不會換了執政黨就為了彰顯個人風格將好的政策停下，否則社會將不穩定，「我絕對不會做這樣的事情」。（編輯：李亨山）1110828