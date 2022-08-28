蔣萬安推體育政見 12次免費運動機會與爭取國際賽事

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（中央社記者林長順台北28日電）中國國民黨台北市長參選人蔣萬安今天公布體育政見3大主軸，包括提供市民12次到公有運動或健身場域免費、加強培養青少年選手、爭取辦國際大型賽事、設立電競運動館等。

蔣萬安今天舉行「整個台北都是我的運動場」政見發布會，提出「讓整個台北市就是市民的運動場」的體育政見，並公布體育政見三大主軸，分別是「全民運動3步驟」、「完善競技運動人才培育3步驟」與「以大型賽事帶運動風氣及經濟發展」。

在「全民運動3步驟」方面，共分為「開啟、養成、幸福」。市府將製造誘因，提供市民12次運動免費（使用期限3個月），民眾可到公有或與市府合作的運動健身場域運動。

另外，市府將設計運動App供下載，市民透過掃描QR CODE便可累積健康紅利點數，可兌換如公車票、美術館門票，或於與市府合作廠商消費享折扣，提供讓市民有感的小確幸。

蔣萬安主張，在「完善競技運動人才培育3步驟」方面，重點放在「深耕青訓」，經過精準深入的科學化步驟，重點揀選奧運、亞運項目，加強培養青少年選手，未來將增加預算，並整合建置「台北市體育運動資料中心」，同時擴大「台北市運科中心計畫」，提供選手運動科學與醫療的資源

蔣萬安表示，台北市是首都，絕對有能力爭取大型賽事，未來將爭取各種頂尖大型國際賽事來台北舉辦，例如亞洲職棒冠軍爭霸戰、亞洲盃女足賽等各項單項賽事，並以東京馬拉松為目標，打造世界級城市馬拉松賽，也會持續申請爭辦2038年亞運，完善人才培育與主場館的準備。

蔣萬安表示，北市運動政見的另一大亮點是「設立電競運動館」，目前雖已有電競台北隊，但希望替選手設立專業的電競運動館，更將進一步設立「全台首座專業電競國家級訓練中心」，培養職業電競選手，再規劃結合賽事、娛樂及教育，舉辦大型電競嘉年華，藉由電競嘉年華聚焦全台鎂光燈，展現電競之都執行力，為台北爭取榮譽。（編輯：李亨山）1110828