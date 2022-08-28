112年度總預算案 警政署編列逾245億元歷年最高

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）針對112年度中央政府總預算案，警政署今天表示，近年預算編列數均有成長，明年度中央警察機關所需經費約245.3億元，為歷年最高，另各地方警察機關預算則由各地方政府編列。

上報日前報導，行政院25日通過112年度中央政府總預算案，剛掛牌成立的數位發展部預算編列高達新台幣211億元。PTT（批踢踢實業坊）有網友指出，警政署明年總預算竟只有245億2966萬元，比僅有600人的數發部才略多30億。

對此，警政署今天發布新聞稿表示，全國警察機關現有約7萬4000人，其中中央警察機關（警政署及所屬機關）約為1萬6000人，地方警察機關（各直轄市、縣市政府警察局）約有5萬8000人。

新聞稿指出，警政署112年度預算是編列中央警察機關等所需經費約245.3億元，並未包含地方警察機關人事費等預算。

警政署表示，依照地方制度法及財政收支劃分法規定，各地方警察機關預算是由各地方政府編列。

警政署指出，署內及所屬單位預算近年編列數都呈成長走勢，111年度預算數為224.5億元，較110年度增加8.6億元（增幅4.0%）；112年度預算數245.3億元，較111年度增加20.8億元（增幅9.3%），因獲行政院支持，核定增加幅度及金額為歷年最高。

為維護社會治安，警政署表示，絕對會因應員警執勤需求，持續強化執勤安全裝備及各項訓練經費，以落實總統蔡英文及行政院的指示，保障員警執勤安全，做為全體警察同仁最堅強的後盾。（編輯：戴光育）1110828