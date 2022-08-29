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周春米登記參選屏東縣長 立志打造希望城市

2022/8/29 11:32（8/29 12:09 更新）
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民進黨屏東縣長參選人周春米（前排左2）29日前往屏東縣選委會登記參選，並與支持者一同在場外高呼「屏東向前、希望城市」、「屏東第一女縣長、孕育屏東新希望」等口號。中央社記者李卉婷攝 111年8月29日
民進黨屏東縣長參選人周春米（前排左2）29日前往屏東縣選委會登記參選，並與支持者一同在場外高呼「屏東向前、希望城市」、「屏東第一女縣長、孕育屏東新希望」等口號。中央社記者李卉婷攝 111年8月29日
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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）民進黨提名屏東縣長參選人周春米今天前往縣選委會正式登記參選，上午9時45分完成程序，周春米說，立志打造屏東希望城市。

周春米今天在民進黨屏東縣黨部主委羅平道、8名孕爸孕媽及團隊陪同下，到縣選委會登記，以印有高鐵列車圖案並寫上科技、醫療、農漁、長照、綠能、觀光等，象徵高鐵南延，帶動核心產業進入屏東。

登記前，現場也呼起「屏東向前、希望城市」、「屏東第一女縣長、孕育屏東新希望」口號，並高喊「周春米當選」。

周春米接受媒體聯訪表示，由孕爸孕媽陪同登記，宣示孕育屏東的新希望，要讓長者安居、年輕人回鄉、小朋友快樂成長，正式成為屏東縣長參選人後，立志要把屏東打造充滿希望的城市，延續縣長潘孟安的執政基礎，繼續往前打拚。

至於為何選在9時45分完成登記？周春米透露，很喜歡「9」這個數字，加上進司訓所時座位號碼是18號，曾經擔任過溫馨扶輪社第18屆社長、民進黨不分區提名也是第18，選在9時45分，是因為「9+4+5=18」，心裡覺得有小確幸，因此選定。（編輯：黃世雅）1110829

民進黨屏東縣長參選人周春米（前左），29日上午前往屏東縣選委會正式登記參選。中央社記者李卉婷攝 111年8月29日
民進黨屏東縣長參選人周春米（前左），29日上午前往屏東縣選委會正式登記參選。中央社記者李卉婷攝 111年8月29日
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