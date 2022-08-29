拚選南投縣長掃街信義鄉 蔡培慧提部落發展構想

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天到信義鄉掃街。她表示，運動是部落孩童強項，將規劃國小至高中專業培訓計畫，也會打響信義鄉夏季蔬果品牌、照顧原鄉長輩、打造觀光軸線。

蔡培慧20日啟動「百里前行、南投升級」徒步掃街暨政見宣講，今天來到信義鄉，她接受媒體聯訪表示，運動設備、觀光旅遊、打造夏季蔬果品牌是信義鄉發展重點，拔河、棒球運動是部落孩童強項，將規劃國小至高中專業培訓計畫，並打造優質運動環境與設施。

蔡培慧說，信義鄉夏季蔬果盛產，應打響農業品牌形象，讓大家認識優質食物產地；對於觀光旅遊，信義鄉旅遊動線最親近玉山，未來不論是相關古道規劃或在羅娜村推廣熱氣球，她都會努力突破，還要妥善照顧長輩，敬老卡可搭計程車等，一定會在原鄉部落實現。

國民黨南投縣長參選人許淑華今天登記參選，對於媒體詢問家庭背景，許淑華說，父親確實是更生人，早已付出應有代價，南投鄉親都知道，但並未影響對她20年來服務地方的肯定，她與蔡培慧競選主軸，一定要牽扯一名80歲老人嗎？可見蔡培慧選情告急下，只能抹黑打烏賊戰，這不是縣民樂見的選舉。

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對此，蔡培慧說，根據法院判決，許淑華的父親有黑槍、恐嚇取財、圍標工程等行為，這些事情不就是造成南投停滯不前的主因？更何況「妳的一些朋友」對南投治安造成什麼影響？這些事，許淑華應公開說明，但許淑華都迴避，這不是擔任縣長的高度。

民進黨前新竹市長林智堅碩士論文遭台灣大學、中華大學都認定抄襲，最終退選桃園市長；許淑華碩士論文也遭指涉抄襲，蔡培慧表示，一再強調學歷非重點，重點是誠實，若抄襲就承認，若沒抄襲，就像林智堅一樣出面辯護，許淑華應面對、解決問題。（編輯：郭諭儒）1110829