蔡總統：感謝瓜地馬拉堅定挺台 持續深化兩國合作

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（中央社記者葉素萍台北30日電）總統蔡英文今天接見瓜地馬拉共和國外交部長步卡羅訪團，感謝瓜地馬拉政府始終堅定支持台灣，期待持續深化兩國關係。步卡羅則說，瓜地馬拉將永遠支持台灣，因為瓜地馬拉對和平、主權以及領土的完整的原則有非常堅定的信仰。

蔡總統今天在總統府接見瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Búcaro）。

蔡總統致詞提到，中華民國台灣是步卡羅上任後第一個亞洲之行的國家，訪團的到來，充分展現兩國深厚情誼，瓜地馬拉是台灣在中美洲重要友邦，共享民主自由的普世價值，也持續在各領域深化合作交流。

蔡總統說，自從台瓜自由貿易協定生效以來，兩國雙邊經貿往來有很大進展。這幾年面對疫情的挑戰，瓜地馬拉對台灣的出口依然呈現上升趨勢，尤其是瓜地馬拉盛產的海鮮、咖啡、冷凍酪梨等等，這些優質產品都受到台灣人民喜愛。

蔡總統表示，現在全球進入後疫情時代，台灣會持續跟瓜地馬拉攜手合作，加強推動經濟轉型、婦女賦權等計畫，為雙邊人民創造更多福祉。

蔡總統並說，她要特別謝謝瓜地馬拉和總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）領導的政府，始終堅定支持台灣，這個月初，當台灣面對中國在台海周邊軍事威脅時，瓜地馬拉政府第一時間就發表聲明，呼籲各國政府共同防範任何危及和平的情況。

蔡總統表示，瓜地馬拉長期在國際場合為台灣仗義執言支持台灣的國際參與，這些溫暖又堅定的舉動，都讓人非常感動。

蔡總統說，上個月步卡羅陪同總統賈麥岱前往烏克蘭前線，以具體的行動展現對和平的堅持。

她說，此時此刻面對全球威權主義持續擴張，民主自由陣線的盟友應該為了維護區域和平穩定、守護自由的生活方式，共同持續合作。蔡總統期待，在既有的良好基礎，持續讓兩國關係更深化緊密，為兩國創造更多繁榮。

隨後致詞的步卡羅說，在國際情勢如此紛擾的今天，他率團來訪，要表達作為民主的盟友，兩國團結一致、友好之情。

步卡羅表示，兩國建立外交關係以來，在相互尊重、友好及友愛基礎上，一直維繫發展合作關係。這也是瓜地馬拉此時此刻率領這樣的代表團來訪的原因，「我們想要聲援中華民國台灣的人民與政府，堅信任何衝突當前都有必要進行對話」。

他提到，瓜地馬拉將永遠支持台灣，因為瓜地馬拉對和平、主權以及領土完整的原則有非常堅定信仰。瓜地馬拉政府堅信人民有權利享受和平的生活，而和平生活的權利是不容交換的，國家的主權更是如此。

步卡羅說，瓜地馬拉不僅在言語上，更用具體行動，透過合作、經貿交流、相互關係深化，向全世界證明兩國友好邦誼。

步卡羅指出，就誠如蔡總統所提到的，其實瓜地馬拉有許多深具潛力的產品可以外銷到台灣，除了咖啡之外，還有更多出口的產品，如今兩國人民僅僅透過桌上的美食，可以團結在一起。

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他感謝台灣人民跟政府所提供的各項合作跟協助，特別是在COVID-19大流行期間提供的協助，此外，醫院興建計畫也能讓許多瓜地馬拉人民享受更好醫療照顧。

步卡羅表示，透過行動以及更多合作，要向全世界展示瓜地馬拉跟台灣是理念相近的國家，兩國透過民主、對話、休戚與共合作，可以讓更多家庭能夠享有更好生活，會繼續努力，共同維護及深化雙邊邦誼。（編輯：翟思嘉）1110830