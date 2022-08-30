賴香伶提青年就業3政策 促進在地多元穩定就業

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（中央社記者葉臻桃園30日電）民眾黨桃園市長參選人賴香伶，今天提出青年就業3政策，以達成在地就業、多元就業，穩定就業的目標，期望透過產學合作與產業轉型，協助年輕人進入就業市場。

賴香伶指出，桃園市約有32個工業區、17所大學，每年有數萬名的大專院校、高中職畢業生；桃園為6都中最年輕的城市，去年25歲至29歲的人口失業率卻達6.7%，增幅為6都最高。

賴香伶說，桃園市製造業、營造業就業人口需求高，但年輕人傾向從事第三級產業，導致製造業、營造業缺工，年輕人則找不到工作；桃園所面臨的不只是青年失業率高，更還攜帶著產業轉型、友善職場的問題。

賴香伶主張，應先盤點與整合工業區的人力需求，加強媒合產業與學校間的合作，並由桃園市政府設立「青年職涯發展中心+mentor導師」，於大學及高中職推動青年職涯發展課程，藉由青年就業諮詢，銜接產業與學校，再配合勞動部勞動力發展署「產業新尖兵計畫」，加碼補助15至29歲待業青年訓練費用，使青年具備就業所需專業技能。

賴香伶也說，她將建置「青年創業孵化器」，透過專家輔導，提高青年創業成功率，並檢視過去轉導政策，擴大社會企業的青創補助，並成立府級「就業及招商發展委員會」，連結32個工業區與市內17所大專院校，使產業與學校結盟，促進在地青年學子在地就業。

賴香伶表示，就業補貼不是亂發錢就能改善青年就業，而是要針對不同的方向提供不同優惠，青年創業者提供創業前期的補助或貸款利息優惠，投入企業則是輔導企業辦理職訓提升勞動力，最重要的還是要在校園端時，就幫助學生做好職涯規發展，並且加速推動桃園的產業整合與轉型，落實在地就業，才是根本的解決之道。（編輯：李錫璋）1110830