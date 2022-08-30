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劉櫂豪登記參選台東縣長 喊檢驗饒慶鈴4年施政

2022/8/30 12:26（8/30 12:51 更新）
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民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（前右）30日在立委邱泰源（2排左起）、管碧玲、伍麗華等人陪同下，前往台東縣選委會完成登記。中央社記者盧太城台東攝 111年8月30日
民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（前右）30日在立委邱泰源（2排左起）、管碧玲、伍麗華等人陪同下，前往台東縣選委會完成登記。中央社記者盧太城台東攝 111年8月30日
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（中央社記者盧太城台東縣30日電）民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天完成參選登記，他喊出檢驗縣長饒慶鈴4年政績，社會住宅掛零、游泳池從有變無、人口遷出比遷入多，「饒慶鈴做不好的，劉櫂豪來做」。

劉櫂豪今天在民進黨提名台東縣議員、代表、鄉鎮市長參選人的陪同下前往台東縣政府大禮堂登記參選縣長。他關心台東原住民和醫療問題，特別邀請原住民立委伍麗華和中華民國醫師公會全國聯合會理事長、立委邱泰源陪同登記。

伍麗華致詞說，台東超過3成人口是原住民，劉櫂豪經常在立法院很謙卑地談原住民事務，特別是產業，劉櫂豪認為原住民要從產業做起，他也懂原住民文化、歷史，希望原住民朋友幫劉櫂豪一舉成功。

邱泰源表示，劉櫂豪相當關心台東的醫療問題，也很努力幫助到北部就醫的台東民眾，全台灣約有5萬2000名醫師帶領團隊在各處服務，台東是「重中之重」，劉櫂豪過去幫助很多。

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劉櫂豪表示，給饒慶鈴4年的時間「夠了」，檢驗饒慶鈴主政台東4年，社會住宅掛零，本來有游泳池做到沒有游泳池，饒慶鈴常掛在嘴邊的「東漂」，其實是台東人口逐年下降，遷出的遠遠比遷入的多。

劉櫂豪說，台東值得過更好生活，他會是個好縣長，讓年輕人找到好工作，在這裡實現居住正義，10年立委讓他開拓視野，可以結合中央及地方資源，打造台東願景。他不會期待自己是超人縣長，而是會帶領縣府同仁不分職務高低，都把縣政推展當成榮耀，「饒慶鈴做不好的，劉櫂豪來做」。（編輯：謝雅竹）1110830

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